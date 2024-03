Cuáles son las complicaciones que provoca el cansancio y cómo saber si es hora de ir al médico

El cansancio reduce la energía, la capacidad de hacer actividades y la capacidad de concentrarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una enfermedad ataca, en la mayoría de los casos el cuerpo lo anuncia a través de síntomas que no deben pasarse por alto, más si son constantes y acudir al médico.

Es por es que aquí hablaremos sobre las causas de estos signos, cuando puede ser de gravedad y en qué casos lo mejor es visitar un consultorio médico. Hoy abordaremos cansancio, de acuerdo con información de Mayo Clinic, una reconocida organización sin fines de lucro especializada en salud.

La fatiga es un síntoma común. Casi todas las personas la experimentan cuando tienen una enfermedad de corta duración. Afortunadamente, el cansancio suele desaparecer cuando termina la enfermedad.

Sin embargo, a veces no desaparece. No mejora con el descanso. Y es posible que no se sepa con certeza cuál es la causa.

El cansancio reduce la energía, la capacidad de hacer actividades y la capacidad de concentrarse. Si se trata de un caso persistente puede afectar la calidad de vida y el estado mental.

Cuáles son sus causas

Un caso de cansancio persistente puede ser la señal de un mal mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las veces, el cansancio puede deberse a uno o varios problemas relacionados con el estilo de vida, como los malos hábitos de sueño o la falta de ejercicio.

También puede deberse a un medicamento o estar relacionada con la depresión. A veces, la fatiga es un síntoma de una enfermedad que necesita tratamiento.

Factores relacionados con el estilo de vida

El cansancio puede estar relacionada con lo siguiente:

Consumo de alcohol o drogas

Comer mal

Medicamentos, como los utilizados para tratar las alergias o la tos

No dormir lo suficiente

Poca actividad física

Demasiada actividad física

Afecciones

El agotamiento que no cede puede ser un signo de lo siguiente:

Insuficiencia suprarrenal

Esclerosis lateral amiotrófica

Anemia : una afección por la que el organismo no recibe oxígeno debido a la falta de glóbulos rojos sanos.

Trastornos de ansiedad

Cáncer

Encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica

Inflamación o infección crónica

Nefropatía crónica

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica): término general para referirse a un grupo de enfermedades que bloquean el flujo de aire a los pulmones, como el enfisema.

Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)

Depresión (trastorno depresivo mayor) u otros trastornos del estado de ánimo

Diabetes

Fibromialgia

Duelo

Enfermedad cardíaca

Insuficiencia cardíaca

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

VIH/sida

Hipertiroidismo (tiroides hiperactiva)

Hipotiroidismo (tiroides hipoactiva)

Enfermedad intestinal inflamatoria

Enfermedad hepática

Nivel bajo de vitamina D

Lupus

Medicamentos y tratamientos, como quimioterapia, radioterapia, analgésicos, medicamentos para el corazón y antidepresivos

Mononucleosis

Esclerosis múltiple

Obesidad

Enfermedad de Parkinson

Maltrato físico o emocional

Polimialgia reumática

Embarazo

Artritis reumatoide

Apnea del sueño Afección en la que la respiración se detiene y se reanuda muchas veces durante el sueño.

Estrés

Lesión cerebral traumática

Ante cualquier malestar, lo ideal es acudir al médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llama al 911 o al número de emergencia local

Busca ayuda de emergencia si presentas fatiga y alguno de los siguientes síntomas:

Dolor en el pecho.

Falta de aire.

Latido del corazón irregular o acelerado.

Sensación de que podrías perder el conocimiento.

Dolor intenso de estómago, pelvis o espalda.

Sangrado inusual, incluido sangrado del recto o vómitos con sangre.

Dolor de cabeza intenso.

Busca ayuda para los problemas urgentes de salud mental

Busca ayuda de emergencia si la fatiga está relacionada con un problema de salud mental y si los síntomas también incluyen pensamientos acerca de lastimarte o suicidarte.

Llama al 911 o al número local de servicios de emergencias de inmediato. O bien, comunícate con la línea directa para prevención del suicidio.

Programa una consulta con el médico

Pide una cita con un proveedor de atención médica si descansar, reducir el estrés, comer bien y beber mucho líquido durante dos o más semanas no ha ayudado a aliviar la fatiga.