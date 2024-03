Estas son las series mas populares para ver en Netflix Venezuela hoy

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Venezuela:

1. La señal

Tras la desaparición de una astronauta, su familia busca desesperadamente la verdad. Pero cuanto más descubren, mayor es la amenaza que se cierne sobre ellos.. y el mundo.

2. The Gentlemen: Los señores de la mafia

Un capo de la droga con un marcado estilo británico intenta vender su imperio a una dinastía de multimillonarios procedentes de Oklahoma.

3. Las Furias (The Furies)

Una mujer es secuestrada y se convierte en la participante de un juego mortal donde las mujeres son cazadas por hombres enmascarados. (FILMAFFINITY)

4. Avatar: La leyenda de Aang

La historia transcurre en un mundo de gente principalmente asiática (el estilo de vida en la serie se basa en la primera mitad del siglo XIX), donde predominan las artes marciales y la manipulación de los elementos en combinación con el misticismo oriental, dando seguimiento a las aventuras de Aang, el más reciente sucesor de una larga línea de avatares y sus amigos en un intento por salvar su místico mundo de la despiadada Nación del Fuego que busca conquistar a las demás naciones. Durante sus travesías son acechados insistentemente por el desterrado príncipe del fuego Zuko, cuyo objetivo es capturar al avatar para recuperar su honor. Esta serie es presentada como si se tratara de una serie de libros, en donde cada episodio actúa como un capítulo y cada temporada como un solo libro, los cuales se titulan por el elemento temático de la temporada.

5. Hot Wheels, ¡a correr!

Seis chavales van al campamento del Garaje Definitivo con el objetivo de aprender todo lo necesario para convertirse en la próxima generación de pilotos de Hot Wheels.

6. Supersex

Esta serie inspirada en hechos reales cuenta la historia de Rocco Siffredi, que dejó atrás una vida humilde para convertirse en la estrella porno más conocida del mundo.

7. Entrevías

La historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.

8. Cautivar a un rey

Lee In es un príncipe, su hermano mayor es el rey Lee Sun, quien se preocupa mucho por él. Lee In, que promete lealtad a su hermano mayor, es tomado como rehén por la dinastía Qing. El rey Lee Sun pronto ve la lealtad de su hermano menor como una traición y comienza a odiarlo, debido a esto Lee In soporta un profundo dolor emocional. Lee In conoce a un jugador desconocido de baduk que apuesta en sus juegos y queda completamente fascinado por el jugador de baduk. Debido a las circunstancias, Lee In se convierte en el rey, ocupa la posición más alta y es una persona fuerte, pero internamente está triste y débil. Cuando Kang Hee Soo estaba ganando fama como una desconocida jugadora de baduk, conoció al Príncipe Lee In y se enamoró de él. A través de un vórtice del destino, se convierte en espía y se acerca al rey para vengarse.

9. ARA San Juan: El submarino que desapareció

En esta docuserie de investigación se entrevista a especialistas y familiares sobre la trágica desaparición en 2017 de un submarino militar que conmocionó al mundo.

10. Barbie: Un toque de magia

Las aventuras fantásticas no se hacen esperar cuando Barbie Malibú y Barbie Brooklyn conocen a una yegua mágica que les pide ayuda con una misteriosa misión.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

