El evangelio y las lecturas: la palabra del 11 de marzo

La Misa, el acto de cultomás importante del catolicismo, es conocida por llevarse a cabo todos los domingos, sin embargo, no es el único día.

En la gran mayoría de las iglesias del mundo de esta religión se realiza esta celebración litúrgica entre semana, casi todos los días. La constancia de esta celebración puede variar dependiendo de la comunidad y las circunstancias locales.

Lo que también cambia son las lecturas y evangelios que se leen en estas Misas, aquellos pasajes de la Biblia extraídos para compartir el mensaje de Dios.

Es por eso que diariamente el Vaticano publica la versión actualizada de la palabra. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas de hoy

Lectura del libro de Isaías

Is 65, 17-21

Esto dice el Señor:

"Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva;

ya no recordaré lo pasado,

lo olvidaré de corazón.



Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría

por lo que voy a crear:

Convertiré a Jerusalén en júbilo

y a mi pueblo en alegría.

Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo.

Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos.



Ya no habrá niños que vivan pocos días,

ni viejos que no colmen sus años

y al que no los alcance se le tendrá por maldito.

Construirán casas y vivirán en ellas,

plantarán viñas y comerán sus frutos''.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan

Jn 4, 43-54

En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí.



Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír éste que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: "Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen". Pero el funcionario del rey insistió: "Señor, ven antes de que mi muchachito muera". Jesús le contestó: "Vete, tu hijo ya está sano".



Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: "Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre". El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: 'Tu hijo ya está sano' y creyó con todos los de su casa.



Éste fue el segundo señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

