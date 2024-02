Estas son las películas que están de moda en Prime Video Colombia este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las plataformas de streaming ofrecen a los usuarios comedias, dramas, acción o terror, haciendo posible que prácticamente siempre se encuentre algo que sea del agrado personal o acorde al estado de ánimo. Al no haber horarios de transmisión, es posible ver el contenido en el sofá y hasta en el transporte público.

A continuación las películas más vistas en Prime Video Colombia

1. Sin Aire (The Dive)

Dos hermanas van a bucear a un hermoso y remoto lugar. Una de las hermanas es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo. Con niveles peligrosamente bajos de oxígeno y temperaturas frías, depende de su hermana luchar por su vida.

2. Upgrade: Primera clase

Ana es una ambiciosa becaria que sueña con una carrera en el mundo del arte mientras intenta impresionar a su exigente jefa Claire. Cuando la suben a primera clase en un viaje de trabajo, en el avión conoce al atractivo Will, que confunde a Ana con su jefa; una mentira piadosa que desencadena una glamurosa cadena de acontecimientos, romances y oportunidades hasta que su mentira amenaza con salir a la luz.

3. BlackBerry

Dos emprendedores que no coinciden, el innovador intelectual Mike Lazaridis y el feroz hombre de negocios Jim Balsillie, unieron sus fuerzas en un esfuerzo que se convertiría en un éxito mundial en poco más de una década. La historia del ascenso meteórico y la caída catastrófica del primer teléfono inteligente del mundo.

4. This Is MeNow: Una historia de amor

Una mirada musical y visual a la públicamente escrutada vida amorosa de JLo.

5. Sound of Freedom

Narra la historia de Tim Ballard, un exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida, sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de hispanoamérica, a intentar salvar las vidas de cientos de niños.

6. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

7. La casa de las profundidades

Tina y Ben son una pareja de jóvenes YouTubers que se especializan en videos de exploración submarina. Mientras se sumergen en un lago francés aislado, descubren una casa sumergida en aguas profundas. Lo que inicialmente fue un descubrimiento único se convierte rápidamente en una pesadilla cuando se dan cuenta de que la casa fue el escenario de un crimen atroz. Atrapados, sus reservas de oxígeno disminuyendo peligrosamente, Tina y Ben se dan cuenta de que lo peor está por llegar: no están solos en la casa.

8. Agent Game

En este fascinante thriller de espías, nadie está a salvo. Harris, un interrogador de la CIA en un sitio negro de la Agencia, se convierte en el objetivo de una operación de entrega después de ser el chivo expiatorio de un interrogatorio que salió terriblemente mal. A medida que el equipo encargado de traer a Harris comienza a cuestionar sus órdenes y entre sí, Olsen (Mel Gibson), un alto oficial de inteligencia y su subordinado, Visser, aumentan las apuestas. Ahora, depende de Harris y algunos nuevos aliados descubrir la verdad y cambiar las tornas.

9. John Wick 4

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

10. Juega o Muere

Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que desata un demonio que les obliga a jugar a horripilantes y mortales versiones de juegos infantiles en los que no puede haber ganadores, sólo supervivientes.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Getty Images)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.