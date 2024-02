Las películas más populares en Hulu Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones más populares entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Hulu Estados Unidos:

1. Suncoast

Una adolescente que vive con su madre debe llevar a su hermano a vivir a un centro especializado. Allí, entabla una inesperada amistad con un activista excéntrico en medio de protestas en torno a casos médicos controvertidos.

2. Freelance

Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba). En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.

3. Cat Person

Margot, una estudiante universitaria que trabaja en un cine de autor, conoce en el trabajo a Robert, un espectador habitual y un vecino bastante mayor que ella. El flirteo a través del mostrador evoluciona hacia el envío continuo de mensajes. A medida que avanza el romance entre ambos, se acumulan los momentos incómodos, las señales de alarma y las incomodidades. Margot se siente a la vez apegada y reticente, mientras sus inquietantes dudas se convierten en vívidas ensoñaciones en las que Robert hace realidad su potencial más amenazador. A medida que su desconfianza e incertidumbre aumentan, una noche, su relación y, posiblemente, sus vidas se desenredan.

4. La Ciudad Perdida

Una solitaria novelista romántica de gira con el modelo de la portada de su último libro se ve envuelta en un intento de secuestro que llevará a ambos a una feroz aventura en la jungla.

5. Juntos y revueltos

Un hombre y una mujer va un resort con sus respectivas familias y no pueden ocultar su sorpresa al verse el uno al otro. Ya se conocían, había tenido una cita a ciegas hace algún tiempo, una cita cuyo resultado no había sido para nada satisfactorio. No obstante, contra todo pronóstico, la tracción que entonces no sintieron hace ahora su aparición. Pero ellos no son los únicos que se ven beneficiados por esto, sus hijos también saben sacar partido a la situación, convirtiendo la creciente relación en algo de lo que pueden sacar provecho.

6. Historias de San Valentín

El film consta de varias historias que suceden el día de San Valentín: una oficial del ejército que vuela desde Iraq a Los Ángeles, coincide en el avión con alguien que debe resolver algunos asuntos; el dueño de una floristería le propone matrimonio a su novia, aunque, en realidad, está enamorado de una amiga, cuyo novio está casado; una jubilada le confiesa a su marido que mantuvo un largo romance con otra persona; una mujer que trabaja en la agencia de talentos más importante de la ciudad sale con un empleado de Correos. Y, finalmente, una desafortunada publicista resulta que no tiene con quién quedar el día de San Valentín.

7. Sígueme el rollo

Danny Maccabee es un cirujano plástico que siempre finge estar casado para así no comprometerse con ninguna mujer. Pero un día conoce a la despampanante Palmer, una joven con la que quiere algo más serio. El problema es que cuando Palmer descubre su anillo de casado, piensa que lo está, así que Danny decide contratar a su ayudante Katherine, una madre soltera con hijos, para que finjan ser su familia. Su intención es demostrarle a Palmer que su amor por ella es tan grande que está a punto de divorciarse de su mujer.

8. La isla

Año 2019. Lincoln Seis-Eco y Jordan Dos-Delta se encuentran entre los cientos de residentes de una especie de campo de concentración. Dentro de ese lugar cuidadosamente vigilado, su vida cotidiana, como la de los demás, está rigurosamente controlada y llena de restricciones. La única salida -y la esperanza que todos comparten- consiste en ser elegidos para ir a "La isla", el único lugar del mundo que no ha sufrido los efectos contaminantes de un desastre ecológico que, al parecer, acabó con todos los hombres, excepto los habitantes de esa zona. Lincoln, que vive atormentado por pesadillas inexplicables, se siente cada vez más inquieto y su creciente curiosidad lo llevará a descubrir un terrible secreto.

9. Crepúsculo

La joven Bella Swan siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituo al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás que esconde un secreto..

10. Sin salida: Waist Deep

O2 (Tyrese Gibson) es un antiguo presidiario que intenta reformarse. Su vida da un giro mortal cuando un despiadado traficante de drogas secuestra a su hijo en su coche para obtener rescate. Asociado a una espabilada buscavidas (Meagan Good) y acompañado en la aventura por su sospechoso primo (Larenz Tate), O2 recorre a toda velocidad las violentas calles de Los Ángeles en un desesperado intento de burlar a bandas rivales y salvar a su hijo..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.

