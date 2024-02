Clima: las temperaturas que predominarán este 24 de febrero en La Habana

Desafiante respuesta de Milei a Torres: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”

A través de un comunicado, la Casa Rosada adelantó que no contribuirá “al financiamiento del despilfarro de las provincias”. El gobernador de Chubut había dicho que no entregaría petróleo y gas si no recibe los fondos de la coparticipación