Wolverhampton Wanderers suma tres puntos a su casillero frente a Chelsea 4-2

La Liga Premier es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. (Narrativa)

Wolverhampton ganó a Chelsea 4-2 durante el encuentro disputado este domingo en el Stamford Bridge.

.

Con este buen resultado, el conjunto de Wolverhampton es décimo, mientras que Chelsea es undécimo al terminar el partido.

El partido comenzó con buen pie para Chelsea, que estrenó el luminoso gracias a un tanto de Cole Palmer en el minuto 19. Pero posteriormente Wolverhampton Wanderers puso las tablas poniendo el 1-1 gracias al gol de Matheus Cunha en el minuto 22. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo visitante, que logró remontar a través de un tanto en su propio arco de Axel Disasi instantes antes del silbatazo final, en el 43. Tras esto, el primer tiempo acabó con un marcador de 2-1.

Tras el descanso llegó el gol para el once de Wolverhampton, que puso más tierra de por medio con otro gol de Matheus Cunha en el minuto 63. Posteriormente volvieron a marcar los visitantes mediante un nuevo gol desde los once metros de Matheus Cunha, que conseguía así un hat-trick a los 82 minutos que establecía el 4-1 para Wolverhampton. No obstante, el conjunto local se aproximó en el marcador a través de un tanto de Thiago Silva poco antes del final, concretamente en el 86, terminando de esta manera el enfrentamiento con un resultado final de 4-2.

El técnico de Chelsea, Mauricio Pochettino, dio entrada al campo a Jackson, Chukwuemeka, Mudryk, Alfie Gilchrist y Badiashile en sustitución de Moisés Caicedo, Nkunku, Sterling, Ben Chilwell y Malo Gusto, mientras que por parte de Wolverhampton, Gary O'Neil sustituyó a Bellegarde, Tommy Doyle, Hugo Bueno y Matt Doherty por Pablo Sarabia, Pedro Neto, Aït-Nouri y João Gomes.

El árbitro del partido mostró cinco tarjetas amarillas. De los dos equipos, Malo Gusto, Moisés Caicedo y Ben Chilwell del equipo local y Nélson Semedo y Pedro Neto del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con 32 puntos, el equipo de Gary O'Neil se ubicó en el décimo puesto de la tabla, mientras que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se situó en undécima posición con 31 puntos al término del duelo.

En la siguiente jornada el equipo de Mauricio Pochettino se enfrentará contra Crystal Palace, mientras que Wolverhampton Wanderers de Gary O'Neil se medirá contra Brentford.

