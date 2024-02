Melatonina: propiedades medicinales y efectos secundarios

Ante el uso de suplementos o plantas medicinales, consulta a tu médico (Imagen ilustrativa Infobae)

En un mundo donde la salud y el bienestar se convierten en prioridades, los suplementos y las plantas medicinales emergen como una opción.

Estos recursos naturales, cuidadosamente seleccionados y utilizados, pueden apoyar al cuerpo en su autorregulación y restauración, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en melatonina, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas medicinales o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Propiedades medicinales

La melatonina es una hormona producida por el cuerpo. Regula los ciclos de día y noche o los ciclos de sueño-vigilia. La melatonina en los suplementos generalmente se produce en un laboratorio.

La oscuridad hace que el cuerpo produzca más melatonina, lo que le indica al cuerpo que se duerma. La luz disminuye la producción de melatonina y le indica al cuerpo que esté despierto. Algunas personas que tienen problemas para dormir tienen niveles bajos de melatonina. Se cree que agregar melatonina de los suplementos podría ayudarlos a dormir.

La gente usa con mayor frecuencia la melatonina para el insomnio y para mejorar el sueño en diferentes condiciones, como el desfase horario. También se usa para la depresión, el dolor crónico, la demencia y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde la mayoría de estos usos. Tampoco hay buena evidencia que respalde el uso de melatonina para COVID-19.



Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: Eficaz, Probablemente Eficaz, Posiblemente Eficaz, Posiblemente Ineficaz, Probablemente Ineficaz, Ineficaz, e Insuficiente Evidencia para Hacer una Determinación.



La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente:

Probablemente eficaz para..

Problemas para conciliar el sueño a la hora de convencional de acostarse (síndrome de fase de sueño retrasada) . Tomar melatonina por vía oral parece acortar el tiempo necesario para conciliar el sueño en adultos jóvenes y niños con esta condición.

Trastorno vigilia del sueño que no es de 24 horas . Tomar melatonina por vía oral a la hora de acostarse parece mejorar el sueño en niños y adultos ciegos.

Posiblemente eficaz para..

Alteración del sueño causada por ciertos medicamentos para la presión arterial (insomnio inducido por betabloqueantes) . Tomar melatonina por vía oral podría reducir los problemas para dormir en personas que toman medicamentos betabloqueantes.

Cáncer . Tomar altas dosis por vía oral o inyectada, administrada por un proveedor de atención médica junto con quimioterapia u otros tratamientos contra el cáncer, podría reducir el tamaño del tumor y mejorar las tasas de supervivencia en algunas personas con cáncer.

Confusión y agitación después de la cirugía . En los niños que reciben un medicamento llamado sevoflurano durante la cirugía, tomar melatonina por vía oral antes de la anestesia podría ayudar a prevenir la ansiedad y la agitación al despertar. El efecto de tomar melatonina en adultos sometidos a cirugía no está claro.

Alta presión sanguínea . Tomar la forma de liberación controlada de melatonina por vía oral antes de acostarse parece disminuir la presión arterial en personas con presión arterial alta. Los productos de liberación inmediata no parecen funcionar.

Insomnio . Tomar melatonina por vía oral, a corto plazo, parece acortar el tiempo que tardan en conciliar el sueño las personas con insomnio, pero solo unos 7 a 12 minutos. No está claro si afecta la cantidad de tiempo que pasa durmiendo. También parece ser más útil en adultos mayores y en personas con ciertas otras condiciones.

Descompensación horaria . Tomar melatonina por vía oral puede mejorar ciertos síntomas del desfase horario, como el estado de alerta y reducir la somnolencia y el cansancio durante el día. Pero es posible que no ayude a acortar el tiempo que tardan las personas con desfase horario en conciliar el sueño.

Migraña . Tomar melatonina por vía oral antes de acostarse puede prevenir las migrañas en adultos y niños. No está claro si la melatonina ayuda a tratar las migrañas.

Ansiedad ante un procedimiento . Tomar melatonina por vía oral o debajo de la lengua reduce un poco la ansiedad antes de la cirugía en adultos. No está claro si ayuda a los niños.

Sedación antes de un procedimiento . Tomar melatonina por vía oral podría reducir la cantidad de sedantes necesarios para algunos procedimientos médicos en niños.

Quemaduras de sol . La aplicación de gel de melatonina en la piel antes de la exposición al sol parece ayudar a prevenir las quemaduras solares.

Un grupo de condiciones dolorosas que afectan la articulación y el músculo de la mandíbula (trastornos temporomandibulares o TMD) . Tomar melatonina por vía oral a la hora de acostarse durante 4 semanas reduce el dolor en las mujeres con dolor de mandíbula.

Bajos niveles de plaquetas en sangre (trombocitopenia) . Tomar melatonina por vía oralpuede mejorar los recuentos bajos de plaquetas asociados con el cáncer, el tratamiento del cáncer y otros trastornos.

Posiblemente ineficaz para..

Desempeño atlético . Tomar melatonina por vía oral poco antes del ejercicio de resistencia o el ciclismo no parece mejorar el rendimiento.

Pérdida de peso involuntaria en personas muy enfermas (caquexia o síndrome de emaciación) . Tomar melatonina por vía oral no mejora el apetito, el peso corporal ni la composición corporal en personas con síndrome de emaciación por cáncer.

Cansancio en personas con cáncer . Tomar melatonina por vía oral no parece mejorar el cansancio en personas con cáncer.

Dolor en personas con cáncer . La melatonina por vía oral no parece reducir el dolor en personas con cáncer.

Enfermedad crítica (trauma) . La melatonina por vía oral no parece acortar la estancia hospitalaria en personas gravemente enfermas.

Enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, que interfieren con el pensamiento (demencia) . Tomar melatonina por vía oral no mejora el comportamiento ni afecta los síntomas en personas con enfermedad de Alzheimer u otras formas de pérdida de memoria. Pero podría reducir la confusión cuando el sol se pone en personas con estas condiciones.

Incapacidad para quedar embarazada dentro de un año de intentar concebir (infertilidad) . Tomar melatonina por vía oral no parece mejorar las tasas de embarazo en las mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad.

Trastorno del sueño por turnos rotativos o nocturnos (trastorno del trabajo por turnos) . Tomar melatonina por vía oral no parece mejorar los problemas para dormir en las personas que trabajan por turnos.

Probablemente ineficaz para..

Abstinencia de medicamentos llamados benzodiazepinas . Tomar melatonina por vía oral a la hora acostarse no reduce los síntomas de abstinencia en personas con insomnio que han dejado de tomar estos medicamentos.

Depresión . Tomar melatonina por vía oral no parece reducir los síntomas de la depresión y podría empeorarlos en algunas personas.

Hay interés en usar la melatonina para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.





Contraindicaciones y efectos secundarios

Cuando se toma por vía oral : La melatonina probablemente sea segura para la mayoría de los adultos cuando se usa a corto plazo. La melatonina es posiblemente segura cuando se toma a largo plazo. Se ha utilizado de forma segura hasta por 2 años. Pero puede causar algunos efectos secundarios como dolor de cabeza, somnolencia, mareos y náuseas. No conduzca ni utilice maquinaria durante 4-5 horas después de tomar melatonina.

Cuando se aplica sobre la piel : Es probable que la melatonina sea segura para la mayoría de los adultos cuando se usa a corto plazo.

Advertencias y precauciones especiales:

: Es posible que la melatonina no sea segura cuando se toma regularmente por vía oral o en dosis altas mientras se intenta quedar embarazada. La melatonina puede tener efectos similares a los de los anticonceptivos, lo que hace que sea más difícil quedar embarazada. No hay suficiente información confiable para saber si la melatonina es segura de usar durante el embarazo. Hasta que se sepa más, es mejor no usar melatonina durante el embarazo o intentar quedar embarazada.: No hay suficiente información confiable para saber si la melatonina es segura de usar durante la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.: Es posible que la melatonina sea segura cuando se toma por vía oral a corto plazo. La melatonina generalmente se tolera bien cuando se toma en dosis de hasta 3 mg al día en niños y 5 mg al día en adolescentes. Existe cierta preocupación de que la melatonina pueda interferir con el desarrollo durante la adolescencia. La melatonina solo debe usarse en niños con una necesidad médica. No hay suficiente evidencia para saber si la melatonina es segura en los niños cuando se toma por vía oral a largo plazo.: La melatonina podría empeorar la hemorragia en personas con trastornos hemorrágicos.: La melatonina puede empeorar los síntomas de la depresión.: La melatonina puede aumentar la presión arterial en personas que toman ciertos medicamentos para controlar la presión arterial. Evite su uso.: El uso de melatonina puede aumentar el riesgo de sufrir convulsiones.: Las personas que han tenido un trasplante a menudo toman medicamentos para inhibir el sistema inmunológico. La melatonina puede aumentar la función inmunológica. Esto podría interferir con los efectos de algunos medicamentos para trasplantes.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Moderadas Tenga cuidado con esta combinación Cafeína La cafeína puede aumentar o disminuir los niveles de melatonina en el cuerpo. Cuando se toma junto con suplementos de melatonina, la cafeína parece aumentar los niveles de melatonina. Fluvoxamina (Luvox) Tomar fluvoxamina puede aumentar la cantidad de melatonina que absorbe el cuerpo. La ingesta de melatonina junto con fluvoxamina podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la melatonina. Medicamentos modificados por el hígado (sustratos del citocromo P450 1A2 (CYP1A2] Algunos medicamentos son modificados y degradados por el hígado. La melatonina podría cambiar la rapidez con que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría cambiar los efectos y los efectos secundarios de estos medicamentos. Medicamentos modificados por el hígado (sustratos del citocromo P450 2C19 (CYP2C19] Algunos medicamentos son modificados y degradados por el hígado. La melatonina podría cambiar la rapidez con que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría cambiar los efectos y los efectos secundarios de estos medicamentos. Medicamentos para la diabetes (medicamentos antidiabéticos) La melatonina podría reducir los niveles de azúcar en sangre. La ingesta de melatonina junto con medicamentos para la diabetes puede hacer que el azúcar en sangre baje demasiado. Controle de cerca su nivel de azúcar en sangre. Medicamentos para la presión arterial alta (medicamentos antihipertensivos) La melatonina podría reducir la presión arterial. La ingesta de melatonina junto con medicamentos que reducen la presión arterial puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Controle su presión arterial de cerca. Medicamentos que aumentan la posibilidad de sufrir una convulsión (medicamentos que reducen el umbral de las convulsiones) La melatonina puede aumentar el riesgo de convulsiones en algunas personas. También existen algunos medicamentos que pueden aumentar el riesgo de convulsiones. Tomar estos productos juntos podría aumentar aún más el riesgo de convulsiones. Medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico (inmunosupresores) La melatonina puede aumentar la actividad del sistema inmunológico. Algunos medicamentos, como los que se usan después de un trasplante, disminuyen la actividad del sistema inmunológico. La ingesta de melatonina junto con estos medicamentos podría disminuir los efectos de estos medicamentos. Medicamentos que retardan la coagulación de la sangre (medicamentos anticoagulantes / antiplaquetarios) La melatonina podría retardar la coagulación sanguínea. La ingesta de melatonina junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias. Medicamentos sedantes (depresores del SNC) La melatonina puede causar somnolencia y respiración lenta. Algunos medicamentos, llamados sedantes, también pueden causar somnolencia y respiración lenta. Tomar melatonina con medicamentos sedantes puede causar problemas respiratorios y / o demasiada somnolencia. Medicamentos utilizados para prevenir las convulsiones (anticonvulsivos) La melatonina puede aumentar el riesgo de convulsiones. Por lo tanto, tomar melatonina puede disminuir los efectos de los medicamentos que se usan para prevenir las convulsiones. Esto podría aumentar el riesgo de convulsiones. Metanfetamina (Desoxyn) Tomar melatonina con metanfetamina podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la metanfetamina. Nifedipina GITS (Procardia XL) Nifedipine GITS se usa para reducir la presión arterial. La ingesta de melatonina podría disminuir los efectos de la nifedipina GITS para reducir la presión arterial. Píldoras anticonceptivas (medicamentos anticonceptivos) Las píldoras anticonceptivas parecen aumentar la cantidad de melatonina que produce el cuerpo. La ingesta de melatonina junto con píldoras anticonceptivas podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la melatonina. Warfarina (Coumadin) La warfarina se usa para retardar la coagulación de la sangre. La melatonina podría aumentar la eficacia de la warfarina. La ingesta de melatonina junto con warfarina podría aumentar las posibilidades de sufrir hematomas y sangrado. Asegúrese de hacerse análisis de sangre con regularidad. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de warfarina. Menores Preste atención a esta combinación Flumazenil (Romazicom) El flumazenil podría disminuir los efectos de la melatonina. La ingesta de flumazenil junto con melatonina podría disminuir los efectos de los suplementos de melatonina. Medicamentos modificados por el hígado (sustratos del citocromo P450 2D6 (CYP2D6] Algunos medicamentos son modificados y degradados por el hígado. La melatonina podría cambiar la rapidez con que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría cambiar los efectos y los efectos secundarios de estos medicamentos. Medicamentos modificados por el hígado (sustratos del citocromo P450 3A4 (CYP3A4] Algunos medicamentos son modificados y degradados por el hígado. La melatonina podría cambiar la rapidez con que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría cambiar los efectos y los efectos secundarios de estos medicamentos.

Cafeína La cafeína puede aumentar o disminuir los niveles de melatonina en el cuerpo. Cuando se toma junto con suplementos de melatonina, la cafeína parece aumentar los niveles de melatonina. Hierbas y suplementos con propiedades sedantes La melatonina puede causar somnolencia y respiración lenta. Tomarlo junto con otros suplementos con efectos similares puede causar demasiada somnolencia y / o respiración lenta en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen lúpulo, kava, L-triptófano y valeriana. Hierbas y suplementos que pueden reducir el azúcar en sangre La melatonina podría reducir el azúcar en sangre. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría reducir demasiado el azúcar en sangre. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen aloe, melón amargo, canela casia, cromo y nopal. Hierbas y suplementos que pueden reducir el umbral de convulsiones La melatonina podría aumentar el riesgo de convulsiones. Tomarlo junto con otros suplementos con efectos similares podría aumentar aún más el riesgo de convulsiones. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen cafeína, onagra, L-carnitina, melatonina y salvia. Hierbas y suplementos que pueden reducir la presión arterial La melatonina podría reducir la presión arterial. Tomarlo con otros suplementos que tienen el mismo efecto puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen andrographis, péptidos de caseína, L-arginina, niacina y ortiga. Hierbas y suplementos que pueden retardar la coagulación sanguínea La melatonina podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo, natokinasa y Panax ginseng. Vitex agnus-castus La ingesta de vitex agnus-castus aumenta los niveles de melatonina en el cuerpo. La ingesta de vitex agnus-castus con melatonina podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la melatonina.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

