Las 10 películas de Google en Estados Unidos para engancharse este día

El amplio catálogo de Google puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este martes 30 de enero en Estados Unidos .

1. Aquaman y el reino perdido

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo, de una destrucción irreversible.

2. Oppenheimer

En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del 'Proyecto Manhattan', lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares. (FILMAFFINITY)

3. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

4. Napoleón

Una mirada personal a los orígenes del líder militar francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina.

5. Trolls 3: Todos juntos

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

6. Barbie

Largometraje "live-action" basado en la popular línea de muñecas Barbie.

7. The Marvels

Cuando sus obligaciones la envían a un agujero de gusano vinculado a un revolucionario kree, los poderes de Carol Danvers, la capitana Marvel, se entremezclan con los de Kamala Khan, también conocida como la Sra. Marvel y la sobrina de Carol, ahora astronauta de S.A.B.E.R., Monica Rambeau. Juntas, deberán salvar el universo como "The Marvels".

8. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

9. John Wick 4

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

10. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt (Tom Cruise) y la IMF emprenden la misión más peligrosa a la que nunca se han enfrentado: rastrear una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos de un enemigo todopoderoso y misterioso.

Google en la era del streaming

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (REUTERS/Thomas Peter)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.

