Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Las producciones más populares para ver de Prime Video España

1. Háblame

La solitaria adolescente Mia se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir en quién puede confiar: en los vivos o en los muertos.

2. Paradise Highway

Un camionero se ha visto obligado a pasar de contrabando una carga ilícita para salvar a su hermano de una pandilla mortal en la prisión. Con agentes del FBI siguiéndole la pista, la conciencia de Sally se ve desafiada cuando el paquete final resulta ser una adolescente.

3. La espía

Anne, quien vive recluida en la montaña, descubre que su aislado chalet ha sido sometido a escucha. Comprende así que su pasado como agente de los servicios de inteligencia, el cual pretendía dejar atrás para siempre, ha vuelto para acecharla.

4. Juego de Roles

La historia gira en torno a una pareja casada (Cuoco y Oyelowo) cuyas vidas se ponen del revés cuando salen a la luz ciertos secretos del pasado. Emma tiene un marido maravilloso y dos hijos en los suburbios de Nueva Jersey; también tiene una vida secreta como asesina a sueldo, un secreto que su marido David descubre cuando la pareja decide darle vida a su matrimonio con un pequeño juego de roles.

5. Saltburn

Mientras lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que le invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

6. Una canción irlandesa

Anthony y Rosemary son dos amantes irlandeses cuyas familias se ven envueltas en una enemistad por una parcela que separa sus dos granjas. Adaptación del musical "Outside Mullingar".

7. Luz negra

Travis Block, un agente del gobierno en la sombra que se especializa en eliminar operativos cuyas coberturas han sido expuestas, descubre una conspiración mortal dentro de sus propias filas que alcanza los niveles más altos del poder.

8. After: Aquí acaba todo

After llega a su fin. Por fin conoceremos cómo acaba la historia de Hardin y Tessa, dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas.

9. El francotirador de Donbás

Mykola es un pacifista excéntrico que quiere ser útil a la humanidad. Cuando comienza la guerra en Donbass, el ingenuo mundo de Mykola se derrumba cuando los militantes matan a su esposa embarazada y queman su casa hasta los cimientos. Recuperado, toma una decisión cardinal y se enrola en una compañía de francotiradores. Habiendo conocido a los asesinos de su esposa, se derrumba emocionalmente y organiza el "terror de francotiradores" para el enemigo. Es salvado de una muerte sin sentido por su instructor, quien a su vez es herido de muerte. La muerte de un amigo deja una “cicatriz” y Mykola está dispuesto a sacrificar su vida.

10. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.