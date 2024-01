Los tres puntos se quedan en casa: AC Milan 3-1 AS Roma

AC Milan 3 - 1 AS Roma

Roma no consiguió doblegar a Milan, que ganó 3-1 durante el duelo celebrado este domingo en el San Siro.

Te puede interesar: Previa de la Serie A: Nápoles vs Salernitana

Con esta derrota AS Roma se situó en novena posición al finalizar el encuentro, mientras que AC Milan es tercero.

La primera parte del encuentro comenzó con buen pie para el equipo local, que inauguró el marcador gracias al acierto de cara a portería de Yacine Adli a los 11 minutos, terminando de esta manera la primera parte con un 1-0 en el luminoso.

Te puede interesar: Fiorentina y Udinese reparten los puntos tras empatar a dos

En el segundo periodo llegó el gol para AC Milan, que puso más tierra de por medio con un gol de Giroud a los 56 minutos. No obstante, AS Roma recortó diferencias a través de un gol desde el punto de penalti de Paredes a los 69 minutos. Pero posteriormente el once rojinegro a los 84 minutos se distanció gracias a un tanto de Theo Hernández, acabando el partido con un marcador de 3-1 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de Milan que entraron al partido fueron Noah Okafor, Yunus Musah, Kevin Zeroli y Álex Jiménez en sustitución de Pulišić, Rafael Leão, Theo Hernández y Yacine Adli, mientras que los cambios de Roma fueron Pellegrini, Andrea Belotti, Dean Huijsen y Zalewski, que entraron para reemplazar a Mancini, El Shaarawy, Diego Llorente y Zeki Çelik.

Te puede interesar: Previa de la Serie A: Atalanta vs Frosinone

El árbitro decidió amonestar a cinco jugadores. Por parte de los locales la tarjeta amarilla fue para Simon Kjær y Matteo Gabbia y por parte de Roma se amonestó a Mancini, Cristante y Dean Huijsen.

Tras el silbatazo final del árbitro de este partido perteneciente a la jornada número 20, Milan se posicionó como tercer clasificado, en plaza de acceso a Champions League, mientras que Roma es novena.

El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con Udinese, mientras que AS Roma jugará contra Hellas Verona.