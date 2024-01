Ranking de Paramount+ en Estados Unidos: estas son las series más vistas del momento

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Paramount. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Paramount+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Paramount+ Estados Unidos:

1. Fire Country

Bode, un joven recluso, se une a un programa de extinción de incendios en busca de redención y una rebaja en la condena de prisión Él y otros reclusos trabajan junto a los bomberos de élite para extinguir incendios en toda la región En enero 2023 la CBS la renovó por una segunda temporada

2. Frasier

El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra que, tras su divorcio, se traslada de Boston a Seattle para llevar un programa-consultorio de radio. Nada más llegar, se entera de que tiene que vivir con su padre, un gruñón expolicía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermano (también psiquiatra y todavía mucho más snob), con el que tiene conversaciones muy peculiares sobre arte, mujeres y la vida en general. En la vida de Frasier sólo hay dos mujeres estables: su asistenta, una inglesa muy deseada su hermano; y la directora de su programa, una soltera desesperada por tener novio.

3. CSI: Vegas

Una nueva amenaza ha envuelto las calles de neón de Sin City y se necesitarán algunas caras conocidas para acabar con ella. William Petersen y Jorja Fox vuelven a los papeles que les hicieron famosos y al drama criminal que hizo historia en CBS, en CSI: Vegas. Podrán juntos evitar que el perpetrador derribe todo el laboratorio de criminalística de CSI? Viejos amigos se encuentran con nuevos enemigos y las últimas técnicas forenses en CSI: Vegas.

4. Skymed

Sigue intensos viajes de personajes en rescates médicos de alto riesgo, angustias y tribulaciones de enfermeras y pilotos en ciernes que vuelan ambulancias aéreas.

5. Avatar: La leyenda de Aang

La historia transcurre en un mundo de gente principalmente asiática (el estilo de vida en la serie se basa en la primera mitad del siglo XIX), donde predominan las artes marciales y la manipulación de los elementos en combinación con el misticismo oriental, dando seguimiento a las aventuras de Aang, el más reciente sucesor de una larga línea de avatares y sus amigos en un intento por salvar su místico mundo de la despiadada Nación del Fuego que busca conquistar a las demás naciones. Durante sus travesías son acechados insistentemente por el desterrado príncipe del fuego Zuko, cuyo objetivo es capturar al avatar para recuperar su honor. Esta serie es presentada como si se tratara de una serie de libros, en donde cada episodio actúa como un capítulo y cada temporada como un solo libro, los cuales se titulan por el elemento temático de la temporada.

6. Hawai 5.0

Hawaii Five-O es una versión moderna de la recordada serie de los años sesenta sobre una división especial de la policía encargada de terminar con el crimen en Hawaii. En esta nueva versión seguimos al detective Steve McGarrett (Alex O’Loughlin), un ex-oficial de la marina convertido en policía, que llega a Oahu para investigar el asesinato de su padre y es convencido a quedarse en Hawaii al liderar su propio equipo especial. Junto a McGarrett encontramos al detective Danny “Danno” Williams (Scott Caan), un ex-policía de New Jersey que prefiere la ciudad pero esta decidido a mantener la seguridad en la isla por su pequeña hija; y a Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim), un ex-detective de Honolulu acusado erróneamente de corrupción. El ultimo miembro del equipo es la prima de Chin, Kono (Grace Park), una bella local, recién salida de la academia y deseosa de establecerse en el equipo de elite.

7. Bull

Bull es un drama inspirado en los inicios de la carrera del Dr. Phil McGraw, el fundador de una de las empresas de consultoría de juicios más prolíficas de todos los tiempos. Brillante, descarado y encantador, el Dr. Bull es uno de los mejores maestros de marionetas ya que combina la psicología, la intuición humana y datos de alta tecnología para conocer los gustos de los miembros del jurado, los abogados, los testigos y el acusado. Bull emplea a un equipo envidiable de expertos en el Trial Analysis Corporation para dar forma a defensas de éxito teniendo en cuenta hasta el último detalle.

8. The Good Wife

The Good Wife es un drama protagonizado por Julianna Margulies como la esposa y madre que asume toda la responsabilidad de su familia entrando a trabajar después de que su esposo fue encarcelado por un escándalo político y sexual. Alicia Florrick hizo a un lado la humillación que le causó su esposo Peter e inició una nueva vida siguiendo su carrera como abogada de defensa en una de las firmas de abogados más respetadas en Chicago.

9. NCIS: Nueva Orleans

'NCIS: New Orleans' se trata del 'spin-off' de la serie de 'Navy: Investigación criminal' y se centra en cuatro personajes principales: El agente Pride tiene 50 años y se describe como un hombre carismático y lleno de vida, sin embargo es muy terco y directo; el agente Lasalle es tiene 30 años y es musculoso, diabólico y encantador a la vez, nació y creció en Luisiana y fue ayudante del sheriff; la agente Brody es imprevisible, divertida y feroz, tiene 30 años y cuenta con una mente incréible y una clase como la de Grace Kelly; y por último la Dr. Wade, una chica excéntrica y carente de límites sociales.Todos ellos forman el grupo de investigadores de NCIS: New Orleans que resolverán casos desde Pensacola a través del Mississipi y de Louisiana y hasta el norte de Texas. El 'spin-off' de 'NAVY: Investigación criminal' está producida por Gary Glasberg ('El mentalista') y Mark Harmon ('Chasing Liberty'). Por su parte, el reparto lo completan Scott Bakula como Dwayne Pride, Lucas Black como Christopher LaSalle, Zoe McLellan como Meredith Brody y C.C.H. Pounder como Loretta Wade.

10. Familia al instante

La emoción y alegría de convertirse en padres llega de pronto para Pete y Ellie, una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su familia a Juan, Lita y Lizzy, tres niños que son hermanos entre sí. Pero con ello también comienzan muchos berrinches, puertas azotadas, cenas accidentadas, responsabilidades triples, pero sobre todo, una gran familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

En cuanto su programación deportiva, Paramount+ cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en exclusiva para México y Centroamérica por tres años a partir de la temporada 2022-23.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

