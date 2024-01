Las 10 películas de Prime Video en España para engancharse este día

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Prime Video España

1. After: Aquí acaba todo

After llega a su fin. Por fin conoceremos cómo acaba la historia de Hardin y Tessa, dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas.

2. Saltburn

Mientras lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que le invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

3. Intruso

Hen y Junior cultivan un trozo recóndito de tierra que ha sido propiedad de la familia de Junior durante generaciones, pero su tranquila vida sufre un vuelco cuando un extraño aparece en su puerta inesperadamente con una inquietante proposición.

4. La hija del pantano

Helena, una mujer que vive una vida aparentemente normal, esconde un oscuro secreto: su padre es el infame "Rey de los Pantanos", el hombre que la mantuvo a ella y a su madre cautivas en el desierto durante años. Después de toda una vida intentando escapar de su pasado, Helena se ve obligada a enfrentarse a sus demonios cuando su padre escapa inesperadamente de la prisión.

5. Todos los nombres de Dios

Tras verse implicado en un atentado terrorista, Santi, un taxista, es tomado como rehén por uno de los autores.

6. New Amsterdam

Inspirado por Bellevue, el hospital público más antiguo de Estados Unidos, este drama médico único sigue al brillante y encantador Dr. Max Goodwin, el director médico más nuevo de la institución, que se propone romper la burocracia y brindar una atención excepcional.

7. El sastre de la mafia

Leonard (Rylance), es un sastre inglés que confeccionaba trajes en la mundialmente famosa Savile Row de Londres. Después de una tragedia personal termina en Chicago, trabajando en una pequeña sastrería en una zona difícil de la ciudad donde hace ropa elegante para las únicas personas a su alrededor que pueden pagarla: una familia de gángsters.

8. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

9. Luz negra

Travis Block, un agente del gobierno en la sombra que se especializa en eliminar operativos cuyas coberturas han sido expuestas, descubre una conspiración mortal dentro de sus propias filas que alcanza los niveles más altos del poder.

10. Punto de Quiebre

Thriller de acción cargado de altas dosis de adrenalina y un ritmo trepidante en el que un joven agente del FBI, Johnny Utah (Lucas Bracey), se infiltra en un equipo de atletas de élite a la búsqueda de emociones, liderado por el carismático Bodhi (Edgar Ramírez). Los atletas son sospechosos de llevar a cabo una serie de crímenes de forma extremadamente inusual. Infiltrado en el grupo de forma encubierta y arriesgando su vida a cada instante, Utah se esfuerza por demostrar que son los artífices de una cadena de crímenes inconcebibles.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.