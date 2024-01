Las series más vistas en Hulu Estados Unidos para pasar horas frente a la pantalla

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Te puede interesar: Las series más populares de Hulu Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Te puede interesar: Ranking de Hulu en Estados Unidos: estas son las series más vistas del momento

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos:

1. Fargo

Te puede interesar: Descubre las películas favoritas del público en Hulu Estados Unidos

Un vendedor ve cómo su mundo cambia por completo con la llegada de un misterioso y salvaje desconocido. Serie basada en la película del mismo título de los hermanos Coen, que sin embargo presenta personajes diferentes y se ambienta en 2006.

2. Power Book III: Raising Kanan

Narra los primeros años de Kanan Stark.

3. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

4. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

5. Bob's Burgers

Bob’s Burgers narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los animales. En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase que tiene un tío torero en España. Y lo que empieza siendo un desastre se acaba convirtiendo en todo un negocio.

6. The Act

The Act se centra en Gypsy Blanchard, una niña que intenta escapar de la relación tóxica que tiene con su madre sobreprotectora, Dee Dee. Su búsqueda de la independencia acaba abriendo la caja de Pandora, lo que al final resulta en un asesinato.

7. Modern Family

Narrada desde la perspectiva de un documental, la serie ofrece un panorama honesto y divertido sobre la vida de varias familias, en donde se presentan la relación entre padres e hijos, diferencias generacionales y culturales.

8. Padre Made in USA

American Dad! es una serie de televisión de animación para adolescentes y adultos del creador de Padre de familia, Seth MacFarlane.

9. Power Book IV: Force

Tommy Egan corta todos los lazos y deja atrás Nueva York para siempre, cuando llega a Chicago se propone convertirse en el mayor traficante de drogas que la Segunda Ciudad haya visto.

10. La patrulla perdida

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), un grupo de soldados británicos se encuentra perdido en medio del desierto de Mesopotamia. Su comandante, que era el único que conocía el destino de la misión, resulta asesinado por un disparo de unos bandidos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter