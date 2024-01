“Rally Dakar”: 10 claves para escribir correctamente todo lo relacionado con la competición

El "Rally Dakar" es un clásico del mes de enero. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

La tradicional carrera se realizará este año del 5 al 19 de enero. (Infobae)

Con motivo del rali Dakar 2024, que se celebra entre el 5 y el 19 de enero en Arabia Saudí, se ofrecen algunas claves de escritura para las noticias referidas a esta competición.

1. Rally, en cursiva, o rali en redonda

La palabra rally es un extranjerismo y como tal aparece en la vigesimotercera edición del diccionario académico, por lo que lo adecuado es escribirla en cursiva o entre comillas. Su plural es rallies. Otras obras de las academias, como la Ortografía y el Diccionario panhispánico de dudas, proponen la adaptación rali (plural ralis).

2. Dakar, no Dakkar

Aunque la prueba ya no discurre por tierras africanas, mantiene en su nombre la denominación de la capital de Senegal, cuya forma recomendada en español es Dakar (no Dakkar), pronunciado /dakár/ y no /dákar/.

3. Dakar 2024, nombre oficial

El nombre oficial de esta competición es Dakar 2024, por lo cual la palabra rali (o rally), cuando se use junto con el nombre propio, se escribe con minúscula inicial: «Comenzó el rally Dakar 2024» o «Comenzó el rali Dakar 2024».

4. Arabia Saudí y Arabia Saudita, ambas válidas

Para referirse al país que acoge el rali por quinta vez consecutiva, son igualmente adecuadas las formas Arabia Saudita, más común en el español americano, y Arabia Saudí, más empleada en el europeo. Sus gentilicios correspondientes son saudita y saudí.

5. Rub al-Jali, mejor que Rub al-Khali

Una de las etapas de la prueba tiene lugar en el desierto de Rub al-Jali, que es la transcripción preferible del nombre árabe de este territorio y la que recogen obras como El pequeño Larousse ilustrado y no Rub al-Khali.

6. Símbolos de los tiempos

En cuanto al empleo de los símbolos de los tiempos, la ortografía académica recomienda el uso de los siguientes símbolos: h para las horas, min para los minutos y s para los segundos. Así, en lugar de la escritura «… a 25′ 35″ de su competidor…» (que usa los símbolos de minuto y segundo de ángulo), habría sido preferible escribir «..; a 25 min 53 s de su competidor».

7. Cómo expresar intervalos de tiempo

Para indicar un intervalo de tiempo, como por ejemplo el empleado por un piloto para completar una etapa, se desaconseja usar la forma «2:25:35», adecuada para indicar una hora dentro del día y no para intervalos temporales. En ese caso es preferible escribir «2 h 25 min 35 s».

8. El símbolo km, sin punto y con espacio después de la cifra

Para expresar las distancias, hay que tener en cuenta que el símbolo para los kilómetros es km, que se escribe sin punto, separado de la cifra por un espacio y que es invariable en plural: «1 km», «37 km».

9. La abreviatura de centímetros cúbicos es c. c.,con puntos y espacio intermedio

La cilindrada de los motores, como recoge la Ortografía de la lengua española, se expresa con la abreviatura c. c. para señalar los centímetros cúbicos en el ámbito del deporte del motor; se escribe separada de la cifra, con puntos y con espacio entre sus componentes: «450 c. c.» y no «450 c.c.», «450 cc» ni «450cc.».

10. La piloto y la pilota, opciones válidas

El sustantivo piloto es común en cuanto al género de acuerdo con la Nueva gramática de la lengua española: el/la piloto. También está bien formado y es válido el femenino la pilota. Lo mismo cabe decir de copiloto y copilota.

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

