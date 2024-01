Liverpool vence 4-2 en su estadio frente a Newcastle United

La Liga Premier es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. (Infobae)

Newcastle no consiguió doblegar a Liverpool, que ganó 4-2 durante el duelo celebrado este lunes en el Anfield.

Tras el resultado obtenido, el equipo local se quedó con el liderato de la Premier League, mientras que Newcastle ocupó el noveno lugar al concluir el partido.

En el primer tiempo ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

El segundo periodo arrancó de forma positiva para Liverpool, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias a un gol de Salah instantes después de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 49. Sin embargo, el once de Newcastle logró el empate poniendo el 1-1 por medio de un tanto de Alexander Isak en el minuto 54. No obstante, el conjunto local se puso por delante a través de un gol de Curtis Jones en el minuto 74. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del once de los 'Reds' mediante un tanto de Cody Gakpo en el minuto 78, permitiendo el 3-1. Pero posteriormente Newcastle United se aproximó en el marcador con un gol de Sven Botman en el minuto 81. Pero posteriormente Liverpool se distanció con un nuevo tanto desde el punto de penalti de Salah, que lograba así un doblete instantes antes del silbatazo final, en el 86, finalizando el encuentro con un resultado definitivo de 4-2.

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, dio entrada al campo a Cody Gakpo, Diogo Jota, Gravenberch y Mac Allister en sustitución de Darwin Núñez, Szoboszlai, Luis Díaz y Wataru Endo, mientras que por parte de Newcastle, Eddie Howe sustituyó a Almirón, Lascelles y Lewis Hall por Lewis Miley, Dan Burn y Joelinton.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a ocho jugadores, tres para los locales y cinco para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Luis Díaz, Alexander-Arnold y Wataru Endo y por parte de los visitantes para Guimarães, Lewis Miley, Joelinton, Dúbravka y Longstaff.

Tras la finalización del encuentro Liverpool ocupó el puesto líder de la competición con 45 puntos, en plaza de acceso a Champions League, mientras que Newcastle se posicionó en noveno lugar con 29 puntos.

El próximo compromiso de la Premier League para Liverpool es contra Bournemouth, mientras que Newcastle United se enfrentará a Manchester City.