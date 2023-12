Belladona: cuáles son las propiedades medicinales y efectos secundarios

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los suplementos y las plantas medicinales han ido ganando popularidad en el campo de la salud y la medicina, ofreciendo una vía natural y complementaria para abordar diversas necesidades del cuerpo y la mente.

Con la creciente conciencia sobre el poder de la naturaleza para nutrir y curar, es momento de sumergirse en este fascinante universo de alternativas terapéuticas que prometen mejorar nuestra calidad de vida, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

Esta vez nos enfocaremos en belladona, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, contraindicaciones, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas medicinales o suplementos, de acuerdo con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Usos medicinales

La belladona (Atropa belladonna) es una planta que crece desde Europa occidental hasta el Himalaya. También se cultiva en los Estados Unidos. Todas las partes de la planta son venenosas.

La belladona tiene sustancias químicas que pueden alterar la función del sistema nervioso del cuerpo y causar cambios en la saliva, el sudor, el tamaño de las pupilas, la micción, las funciones digestivas y otras. La belladona también puede causar un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial.

A pesar de las preocupaciones de seguridad conocidas, las personas usan la belladona para el asma, el resfriado común, las hemorroides, la enfermedad de Parkinson y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos.

Desde 2010, la FDA ha emitido varias advertencias sobre tabletas y geles homeopáticos para la dentición de bebés que contienen belladona. Se han informado efectos secundarios graves que incluyen convulsiones, problemas respiratorios y agitación en bebés que toman estos productos y algunos han muerto.



Hay interés en usar la belladona para varios propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

Contraindicaciones y efectos secundarios

Sin importar el nivel de seguridad y eficacia de una planta medicinal o suplemento, lo ideal es acudir al médico (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando se toma por vía oral : La belladona probablemente no sea segura. Contiene sustancias químicas que pueden ser venenosas incluso en dosis bajas. Los efectos secundarios graves pueden incluir visión borrosa, fiebre, latidos cardíacos acelerados, incapacidad para orinar o sudar, alucinaciones, espasmos, problemas mentales, convulsiones, coma y otros.

Cuando se aplica a la piel : Belladona posiblemente no sea segura. No hay suficiente información confiable disponible para saber si los químicos venenosos en la belladona pueden absorberse a través de la piel.

Cuando se administra como un supositorio (por vía rectal) : La belladona posiblemente no sea segura. No hay suficiente información confiable disponible para saber si los químicos venenosos en la belladona pueden absorberse por el recto.



Advertencias y precauciones especiales:

: Es probable que la belladona no sea segura cuando se toma por vía oral durante el embarazo. Contiene productos químicos potencialmente tóxicos y se ha relacionado con informes de efectos secundarios graves.: Es probable que la belladona no sea segura cuando se toma por vía oral durante la lactancia. Puede reducir la producción de leche y también pasa a la leche materna.: Es probable que la belladona no sea segura cuando se toma por vía oral. Consumir tan solo 2 bayas puede ser fatal en niños pequeños. Además, se han producido efectos secundarios graves y la muerte en bebés tratados con productos homeopáticos para la dentición que contienen belladona.: La belladona puede causar latidos cardíacos rápidos y puede empeorar algunas condiciones cardíacas.: Las personas con síndrome de Down pueden ser muy sensibles a los productos químicos de la belladona y sus efectos nocivos.: La belladona podría ralentizar el estómago y los intestinos, lo que podría empeorar algunas condiciones gastrointestinales.: La belladona podría empeorar el glaucoma de ángulo estrecho.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Moderadas Tenga cuidado con esta combinación Cisaprida (Propulsid) Belladona contiene atropina. La atropina puede reducir los efectos de la cisaprida. Tomar belladona con cisaprida podría reducir los efectos de la cisaprida. Medicamentos secantes (medicamentos anticolinérgicos) La belladona puede bloquear una sustancia química en el cuerpo llamada acetilcolina, que tiene muchas funciones importantes. Algunos medicamentos, llamados fármacos anticolinérgicos, también bloquean la acetilcolina. Existe cierta preocupación de que tomarlos juntos podría aumentar el riesgo de confusión, visión borrosa, aumento de la sudoración y aumento de la frecuencia cardíaca.

No se conoce ninguna interacción con hierbas y suplementos.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

