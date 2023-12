Metilsulfonilmetano (MSM): cuáles son las propiedades medicinales y efectos secundarios

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos (Imagen ilustrativa Infobae)

En un mundo donde el ritmo de vida acelerado y el estrés pueden afectar nuestra salud, los suplementos y las plantas medicinales se presentan como aliados naturales para restaurar el equilibrio y fortalecer el cuerpo.

A lo largo de la historia, estas opciones terapéuticas han destacado por su capacidad para brindar nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que promueven la vitalidad y el bienestar, siempre y cuando se utilicen bajo la supervisión de un médico.

Esta vez nos enfocaremos en metilsulfonilmetano (msm), cuáles son sus beneficios, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Beneficios medicinales

El metilsulfonilmetano (MSM) es una sustancia química que se encuentra de forma natural en los seres humanos, así como en algunas plantas y animales verdes. También se puede hacer en un laboratorio. El MSM puede suministrar azufre para producir otras sustancias químicas en el cuerpo. Pero no hay una cantidad diaria recomendada (RDA) para el MSM o el azufre y la deficiencia de azufre no es una condición conocida. Las personas comúnmente usan MSM para la osteoartritis. También se usa para el dolor, la hinchazón, el envejecimiento de la piel, la fiebre del heno y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde la mayoría de estos usos. No confunda MSM con DMSO (dimetilsulfóxido). No son el mismo compuesto.

Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: Eficaz, Probablemente Eficaz, Posiblemente Eficaz, Posiblemente Ineficaz, Probablemente Ineficaz, Ineficaz, e Insuficiente Evidencia para Hacer una Determinación. La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente:

Posiblemente eficaz para..

Osteoartritis . La ingesta de MSM, sola o junto con otros ingredientes como la glucosamina, puede reducir levemente el dolor y la hinchazón y mejorar la función en personas con osteoartritis.

Posiblemente ineficaz para..

Mala circulación que puede hacer que las piernas se hinchen (insuficiencia venosa crónica o IVC) . La aplicación de MSM y EDTA en la piel puede reducir la hinchazón en personas con CVI. Pero la aplicación de MSM solo parece empeorar la hinchazón.

Existe interés en usar MSM para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

Contraindicaciones y efectos secundarios



Cuando se toma por vía oral : El MSM es posiblemente seguro cuando se usa hasta por 6 meses. En algunas personas, los HSH pueden causar náuseas, diarrea, hinchazón y malestar estomacal. Cuando se aplica sobre la piel : El MSM es posiblemente seguro cuando se usa en combinación con otros ingredientes, como silimarina o ácido hialurónico y aceite de árbol de té, hasta por 20 días.

Advertencias y precauciones especiales

Embarazo y lactancia : No hay suficiente información confiable para saber si el MSM es seguro de usar durante el embarazo o la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso. Varices y otros problemas circulatorios (insuficiencia venosa crónica) : La aplicación de una loción que contiene MSM en las extremidades inferiores puede aumentar la hinchazón y el dolor en personas con varices y otros problemas circulatorios.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

No se sabe si este producto interactúa con algún medicamento. Si está tomando medicamentos, converse con su proveedor de atención médica antes de empezar a tomar este producto.

No se conoce ninguna interacción con hierbas y suplementos.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

