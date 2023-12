Las mejores melodías para escuchar en Apple Estados Unidos en cualquier momento y lugar

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón, pop, baladas y música regional, estos son los hits más sonados en Estados Unidos:

1. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

La canción de Mariah Carey se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. Jingle Bell Rock

3. Rockin' Around the Christmas Tree (Single)

Brenda Lee

Lo más nuevo de Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree (Single), entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. It's Beginning To Look a Lot Like Christmas

5. Santa Tell Me

6. It's the Most Wonderful Time of the Year

Andy Williams

It's the Most Wonderful Time of the Year no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. Underneath the Tree

8. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Dean Martin

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! de Dean Martin es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. A Holly Jolly Christmas (Single Version)

10. Feliz Navidad

José Feliciano

El sencillo más reciente de José Feliciano ya se vislumbra como un nuevo clásico. Feliz Navidad entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios multimedia a través de sus diversas plataformas por streaming. Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo.

De entre sus servicios destaca Apple Music, que permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Sobre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra de las ventajas de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas de Apple.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.

