Lo más visto esta semana de Prime Video en Estados Unidos

Las plataformas de streaming ofrecen a los usuarios comedias, dramas, acción o terror, haciendo posible que prácticamente siempre se encuentre algo que sea del agrado personal o acorde al estado de ánimo. Al no haber horarios de transmisión, es posible ver el contenido en el sofá y hasta en el transporte público.

A continuación están las películas más vistas esta jueves 21 de diciembre en Prime Video Estados Unidos

1. Navidad en Candy Cane Lane

Comedia navideña en la que un hombre tiene la misión de ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Después de que Chris (Eddie Murphy), sin darse cuenta, haga un trato con una traviesa elfa llamada Pepper (Jillian Bell) para mejorar sus posibilidades de ganar, ella lanza un hechizo mágico donde los 12 días de Navidad cobran vida y causan estragos en toda la ciudad. A riesgo de arruinar las fiestas para su familia, Chris, su esposa Carol (Tracee Ellis Ross) y sus tres hijos deben correr contrarreloj para romper el hechizo de Pepper, luchar contra retorcidos personajes mágicos y salvar la Navidad para todos.

2. Noche de paz

Cuando un equipo de mercenarios irrumpe en Nochebuena dentro de un complejo familiar adinerado y toma como rehenes a todos los que están dentro, no estaban preparados para un defensor sorpresa: Santa Claus (David Harbour) está en el edificio y a punto de demostrar por qué este Santa Claus, no es ningún santo.

3. Una Navidad de locos

Cuando su única hija adolescente se va de casa por primera vez, el matrimonio Krank decide "saltarse las Navidades" (ni regalos ni árbol..) y marcharse de vacaciones. Sin embargo, en el último momento su hija cambia de opinión y decide volver a casa. Entonces los Krank tendrán que ponerse afanosa y precipitadamente a preparar las fiestas navideñas.

4. Feliz Mini-Bat-Navidad

Damian Wayne quiere ser un superhéroe como su padre, Bruce Wayne, más conocido como Batman. Cuando la Liga de la Justicia reclama a Batman para salvar al mundo, Damian, quien se ha quedado sólo en Gotham, descubre el plan malvado del Joker, Bane, Hiedra Venenosa y más villanos para robar la Navidad.

5. Asteroid City

En 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos (Junior Stargazer Convention) que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo.

6. Warhorse One

Un Jefe Maestro de los Navy SEAL abatido a tiros debe guiar a un niño a un lugar seguro a través de un desafío de insurgentes talibanes hostiles y sobrevivir en la brutal naturaleza de Afganistán.

7. Tu navidad o la mia? 2

Han intercambiado la Navidad, otra vez. ¿Puede la relación de Hayley y James sobrevivir a otra Navidad familiar turbulenta o su futuro juntos se ha desviado?

8. Una buena persona

Allison (Pugh) es una joven cuya vida se desmorona tras su participación en un accidente mortal. En los años siguientes, será la improbable relación que establece con su posible suegro (Freeman) la que le ayudará a vivir una vida que merezca la pena.

9. Payback

Porter (Mel Gibson), su mujer (Deborah Kara Unger) y su amigo Val (Gregg Henry) han cometido un atraco con gran facilidad y se han apoderado de ciento cuarenta mil dólares, aunque lo complicado va a ser repartir el botín. Y es que Val lo quiere todo para él, el dinero y a la mujer de Porter y decide acabar con su compinche. Aparentemente consigue su propósito, pero Porter no ha muerto.Tiempo después, ya recuperado de las heridas que le hizo su ¿buen amigo¿, reaparece endurecido, arruinado e implacable dispuesto a vengarse a cualquier precio y de cualquier manera posible por el robo del dinero y de su mujer. Pero Porter se va a llevar una gran sorpresa cuando descubra que Val era miembro de una poderosa organización a la que ahora deberá enfrentarse.

10. Bye Bye Barry

La historia de la carrera de Barry Sanders y su decisión de abandonar el deporte en el mejor momento de su carrera.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

