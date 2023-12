Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 19 de diciembre

Los piqueteros de izquierda ratificaron que mañana marcharán a Plaza de Mayo: el mapa de la protesta

La ministra de Capital Humano aseguró que los que cortan las calles no cobrarán el plan social. Los dirigentes presentaron un recurso de amparo para que el ministerio de Seguridad no aplique el protocolo antipiquetes y aseguran que no cortaran el Puente Pueyrredón