Cuál es la lectura y el evangelio del 13 de diciembre

En la Iglesia Católica, la Misa es considerada como el acto de culto más importante. Si bien es conocida por realizarse los domingos, en distintas parroquias se llevan a cabo entre semana, prácticamente diariamente.

Es por eso que el Vaticano tiene disponible todos los días las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son la materia prima de esta celebración eucarística. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro de Isaías

Is 40, 25-31

"¿Con quién me van a comparar,

que pueda igualarse a mí?",

dice el Dios de Israel.

Alcen los ojos a lo alto

y díganme quién ha creado todos aquellos astros.

Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas

y a cada una la llama por su nombre;

tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor,

que ninguna de ellas desoye su llamado.



¿Por qué dices tú, Jacob,

y lo repites tú, Israel:

"Mi suerte se le oculta al Señor

y mi causa no le preocupa a mi Dios"?

¿Es que no lo has oído?

Desde siempre el Señor es Dios,

creador aun de los últimos rincones de la tierra.

Él no se cansa ni se fatiga

y su inteligencia es insondable.



Él da vigor al fatigado

y al que no tiene fuerzas, energía.

Hasta los jóvenes se cansan y se rinden,

los más valientes tropiezan y caen;

pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor,

renuevan sus fuerzas;

les nacen alas como de águila,

corren y no se cansan, caminan

y no se fatigan.

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 11, 28-30

En aquel tiempo, Jesús dijo: "Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera".



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

