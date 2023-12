Las mejores series de Paramount+ Estados Unidos para ver hoy mismo

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Paramount. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Paramount+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Paramount+ Estados Unidos:

1. Fire Country

Bode, un joven recluso, se une a un programa de extinción de incendios en busca de redención y una rebaja en la condena de prisión Él y otros reclusos trabajan junto a los bomberos de élite para extinguir incendios en toda la región En enero 2023 la CBS la renovó por una segunda temporada

2. Frasier

El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra que, tras su divorcio, se traslada de Boston a Seattle para llevar un programa-consultorio de radio. Nada más llegar, se entera de que tiene que vivir con su padre, un gruñón expolicía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermano (también psiquiatra y todavía mucho más snob), con el que tiene conversaciones muy peculiares sobre arte, mujeres y la vida en general. En la vida de Frasier sólo hay dos mujeres estables: su asistenta, una inglesa muy deseada su hermano; y la directora de su programa, una soltera desesperada por tener novio.

3. School Spirits

Una adolescente atrapada en el más allá decide investigar su misteriosa desaparición junto con un grupo de otros estudiantes que también están atrapados en el limbo de su escuela secundaria.

4. NCIS: Hawai'i

Jane Tennant, la primera agente especial a cargo de NCIS Pearl Harbor y su inquebrantable equipo de especialistas equilibran el deber con la familia y el país mientras investigan crímenes de alto riesgo que involucran al personal militar, la seguridad nacional y los misterios de la isla paradisíaca bañada por el sol.

5. CSI: Vegas

Una nueva amenaza ha envuelto las calles de neón de Sin City y se necesitarán algunas caras conocidas para acabar con ella. William Petersen y Jorja Fox vuelven a los papeles que les hicieron famosos y al drama criminal que hizo historia en CBS, en CSI: Vegas. Podrán juntos evitar que el perpetrador derribe todo el laboratorio de criminalística de CSI? Viejos amigos se encuentran con nuevos enemigos y las últimas técnicas forenses en CSI: Vegas.

6. Maléfica: Maestra del mal

Maléfica: Maestra del mal, de Disney, es una aventura de fantasía que retoma la historia de Maléfica varios años más tarde en la que se dieron a conocer los hechos que endurecieron el corazón de la villana más emblemática de Disney y la llevaron a arrojar una maldición sobre la princesa recién nacida: Aurora. La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

7. 48 Hours

8. Game Shakers

Dos niñas crean un juego popular y convencen a un rapero a ser su socio de negocios.

9. Hawai 5.0

Hawaii Five-O es una versión moderna de la recordada serie de los años sesenta sobre una división especial de la policía encargada de terminar con el crimen en Hawaii. En esta nueva versión seguimos al detective Steve McGarrett (Alex O’Loughlin), un ex-oficial de la marina convertido en policía, que llega a Oahu para investigar el asesinato de su padre y es convencido a quedarse en Hawaii al liderar su propio equipo especial. Junto a McGarrett encontramos al detective Danny “Danno” Williams (Scott Caan), un ex-policía de New Jersey que prefiere la ciudad pero esta decidido a mantener la seguridad en la isla por su pequeña hija; y a Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim), un ex-detective de Honolulu acusado erróneamente de corrupción. El ultimo miembro del equipo es la prima de Chin, Kono (Grace Park), una bella local, recién salida de la academia y deseosa de establecerse en el equipo de elite.

10. The FBI Declassified

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

En cuanto su programación deportiva, Paramount+ cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en exclusiva para México y Centroamérica por tres años a partir de la temporada 2022-23.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

