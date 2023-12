El evangelio de este domingo: las lecturas para la misa de hoy

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Las lecturas y el evangelio son la parte central de la Misa, la celebración litúrgica más importante de la Iglesia Católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Jesucristo.

Te puede interesar: Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 5 de diciembre

Al realizarse Misas casi todos los días, el Vaticano publica las lecturas y el evangelio diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Te puede interesar: El evangelio y las lecturas: la palabra del 4 de diciembre

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías

Te puede interesar: Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 6 de diciembre

Is 40, 1-5. 9-11

“Consuelen, consuelen a mi pueblo,

dice nuestro Dios.

Hablen al corazón de Jerusalén

y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre

y que ya ha satisfecho por sus iniquidades,

porque ya ha recibido de manos del Señor

castigo doble por todos sus pecados”.

Una voz clama:

“Preparen el camino del Señor en el desierto,

construyan en el páramo

una calzada para nuestro Dios.

Que todo valle se eleve,

que todo monte y colina se rebajen;

que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane.

Entonces se revelará la gloria del Señor

y todos los hombres la verán”.

Así ha hablado la boca del Señor.

Sube a lo alto del monte,

mensajero de buenas nuevas para Sión;

alza con fuerza la voz,

tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén.

Alza la voz y no temas;

anuncia a los ciudadanos de Judá:

“Aquí está su Dios.

Aquí llega el Señor, lleno de poder,

el que con su brazo lo domina todo.

El premio de su victoria lo acompaña

y sus trofeos lo anteceden.

Como pastor apacentará su rebaño;

llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos

y atenderá solícito a sus madres’’.

Segunda lectura

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro

2 Pd 3, 8-14

Queridos hermanos: No olviden que para el Señor, un día es como mil años y mil años, como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.

El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella.

Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego y se derretirán los elementos.

Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche.

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son la pieza central en las Misas (Reuters)

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Mc 1, 1-8

Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito:

He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti,

a preparar tu camino.

Voz del que clama en el desierto:

“Preparen el camino del Señor,

enderecen sus senderos”.

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.

Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día