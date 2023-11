Top 10 de los podcast más populares hoy de Apple Uruguay

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento

1. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

2. NADIE DICE NADA

NadieDiceNada con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde. Ahora también te acompañamos en formato podcast. Escuchanos en vivo desde Youtube, de Lunes a Viernes de 10 a 13hs.

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia Lucas S. Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

5. Palabra Plena, con Gabriel Rolón

Gabriel Rolón llega a Infobae Podcast con doce episodios imperdibles

6. True Crime Stories For Sleep

Get ready for a podcast that's, well, a little crazy. We're talking about true crime stories here, the kind that are so scary, they might just help you sleep!You know, most news and TV shows usually skim over the super creepy stuff in crime stories. But we? Oh no, we're not about that. We're here to tell it all, no matter how yucky it gets. We want you to know just how nutty these bad guys really are. So, if you ever have trouble sleeping, give us a listen. You might just "creep" into dreamland with the "killer" stories that'll make you say, "Well, that was a..

7. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

8. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

9. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

10. Sin control. El universo de Javier Milei

Argentina, 2023. Año de elecciones presidenciales. En medio de una profunda crisis económica y social, aparece una voz nueva, una figura política que, con gritos e insultos, convence a una buena parte de los argentinos. Javier Milei: un outsider que habla con su perro muerto y cree ser el elegido de Dios. Un economista libertario que en dos años armó un espacio político y se metió en el balotaje con el 30% de los votos. Aplaudido por Jair Bolsonaro, tildado de “mini Trump” por los medios internacionales, apareció como una opción para enfrentar al oficialismo de Sergio Massa..

Apple Podcasts en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcast, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcast que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En el 2022 los ganadores de esta presea fueron los creadores de “Slow Burn”, por la temporada Roe vs Wade, en la que se narra el litigio de 1973 cuando se abrió un debate nacional sobre la legalización del aborto.

“Apple Podcasts es el lugar en donde los usuarios descubren nuevos programas, disfrutan de sus favoritos, desbloquean excelentes experiencias auditivas y apoyan a los creadores que las hacen posibles”, ha dicho el vicepresidente de Music and Beats de Apple, Oliver Schusser.

