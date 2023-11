Lecturas y evangelio del 15 de noviembre: meditación y reflexión

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de hoy, actualizados por la propia Iglesia Católica.

Te puede interesar: Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 10 de noviembre

Es importante mencionar que al llevarse acabo Misas prácticamente todos los días, la Iglesia Católica publica las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Te puede interesar: El evangelio y las lecturas: la palabra del 11 de noviembre

Lectura del libro de la Sabiduría

Sab 6, 1-11

Te puede interesar: Cuál es la lectura y el evangelio del 9 de noviembre

Escuchen, reyes y entiendan;

aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra;

estén atentos, los que gobiernan a los pueblos

y están orgullosos del gran número de sus súbditos:

El Señor les ha dado a ustedes el poder;

el Altísimo, la soberanía;

él va a examinar las obras de ustedes

y a escudriñar sus intenciones.



Ustedes son ministros de su reino

y no han gobernado rectamente,

ni han cumplido la ley,

ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios.

El caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina,

porque un juicio implacable espera a los que mandan.

Al pequeño, por compasión se le perdona,

pero a los poderosos se les castigará severamente.

El Señor de todos ante nadie retrocede

y no hay grandeza que lo asuste;

él hizo al grande y al pequeño

y cuida de todos con igual solicitud;

pero un examen muy severo les espera a los poderosos.



A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras,

para que aprendan a ser sabios y no pequen;

porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor

serán reconocidos como justos,

y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa.

Pongan, pues, atención a mis palabras,

búsquenlas con interés y ellas los instruirán.

El evangelio del día

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 17, 11-19

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: "¡Jesús, maestro, ten compasión de nosotros!"



Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a presentarse a los sacerdotes". Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra.



Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: "¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?" Después le dijo al samaritano: "Levántate y vete. Tu fe te ha salvado".



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día