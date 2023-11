Top 10 de los podcast más populares hoy de Spotify Uruguay

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento

1. Sin control. El universo de Javier Milei

Argentina, 2023. Año de elecciones presidenciales. En medio de una profunda crisis económica y social, aparece una voz nueva, una figura política que, con gritos e insultos, convence a una buena parte de los argentinos. Javier Milei: un outsider que habla con su perro muerto y cree ser el elegido de Dios. Un economista libertario que en dos años armó un espacio político y se metió en el balotaje con el 30% de los votos. Aplaudido por Jair Bolsonaro, tildado de “mini Trump” por los medios internacionales, apareció como una opción para enfrentar al oficialismo de Sergio Massa. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué país tiene en su mente? ¿Por qué se duda de su estabilidad emocional? Una biografía sonora de Anfibia Podcast y EL PAÍS Audio.

2. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

3. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado. La Cruda, un podcast original de Spotify.

4. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Síguenos! https:psimammoliti.com

5. Este Dolor No Es Mío. Mark Wolynn.

Identifica y resuelve traumas familiares heredados

6. NADIE DICE NADA

NadieDiceNada con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Nacho Elizalde. Ahora también te acompañamos en formato podcast. Escuchanos en vivo desde Youtube, de Lunes a Viernes de 10 a 13hs.

7. La One: La Vida de Moria Casán

Moria Casán es una estrella que vive muchas vidas en una sola. Es vedette del teatro de revista y candidata a diputada, reina de la televisión, ícono para la comunidad gay o la presa más famosa de Paraguay. Detrás de esa carrera multifacética está la abuela Ana María Casanova; esa mujer que fue devorada por Moria Casán. La One es un podcast Original de Spotify.

8. Las mujeres que aman demasiado | Julieta CT

En esta oportunidad en la que estamos en cuarentena, se me ocurrió comenzar a crear un audiolibro sobre esta obra espectacular de Robin Norwood (Best-Seller Internacional - 40 Edición), que da las pautas sobre cómo cambiar nuestra forma de amar y dejar de sufrir. Es un libro extenso y entiendo que a veces da un poquito de pereza ponerse a leer, entonces creo que escucharlo es más cómodo, mientras podemos continuar con otras actividades. Espero les sea de gran utilidad y leo sugerencias, consejos y críticas constructivas. Un saludo enorme Instagram: ctjulieta Facebook: Julieta Cainzos Tana Mail: julieta.cainzosgmail.com

9. Referentes sin Cassette

Bienvenidos al primer Podcast de Veterinaria del Uruguay, Bienvenidos a "Referentes sin Cassette". Un podcast de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, orientado a jóvenes estudiantes, egresados y publico en general; Donde en esta primer temporada buscaremos acércales la experiencia y conocimiento de referentes mas destacados de la veterinaria de nuestro pías.

10. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

Qué son los podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, hoy día quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Los mejores podcast del 2022

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía sueca Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios y el apogeo de este tipo de producción, que se convirtió en uno de los formatos favoritos del 2022.

En el último año la oferta de podcast de Spotify se extendió a nuevos mercados y registró la existencia de más de cuatro millones de podcast, aunque fueron pocos los que lograron dejar una mayor huella en el 2022 y convertirse en los más populares.

A nivel mundial, el título que lideró el ranking de los mejores podcast fue The Joe Rogan Experience, que además sumó su tercer año consecutivo siendo el número uno.

En la lista de los más escuchados le siguió Call Her Daddy de Alex Cooper; en el tercer peldaño se ubica Anything Goes with Emma Chamberlain, una futura exclusiva de Spotify que toca una variedad de temas de la popular creadora estadounidense.

La audio serie chilena Caso 63 fue una de las que logró encabezar por semanas el ranking de los más reproducidos y se ganó el cuarto lugar a nivel mundial. Este podcast en español fue incluso doblado al portugués, brasileño, hindi e inglés.

En el quinto peldaño se ubicó el podcast sobre crímenes reales llamado Crime Junkie en voz de Ashley Flowers y Brit Prawat.

La otra mitad del ranking locomponentítulos como The Daily; la producción latina de suspenso llamada Relatos de la Noche; así como On Purpose with Jay Shetty, Armchair Expert with Dax Shepard y finalizando con TED Talks Daily.

