Las series más populares en Paramount+ Estados Unidos

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Paramount. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Paramount+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Paramount+ Estados Unidos:

1. Blaze y los Monster Machines

¡Blaze es el gran héroe y campeón de las pistas de carreras de Ciudad Axle! Donde quiera que haya problemas, él es la solución, ya que puede hacer cosas que ningún otro camión puede. Tiene súper velocidad, que le permite acelerar para ir más rápido que cualquier otro camión monstruo.

2. Frasier

El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra que, tras su divorcio, se traslada de Boston a Seattle para llevar un programa-consultorio de radio. Nada más llegar, se entera de que tiene que vivir con su padre, un gruñón expolicía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermano (también psiquiatra y todavía mucho más snob), con el que tiene conversaciones muy peculiares sobre arte, mujeres y la vida en general. En la vida de Frasier sólo hay dos mujeres estables: su asistenta, una inglesa muy deseada su hermano; y la directora de su programa, una soltera desesperada por tener novio.

3. Una casa de locos

Lincoln Loud es un niño de 11 años que vive con sus 10 hermanas. Con la ayuda de su mejor amigo Clyde encontrarán la manera de divertirse cada día

4. Compañeros de viaje

Crónica de décadas de la relación arriesgada, volátil y apasionante entre el carismático y ambicioso Hawk y el piadoso e idealista Tim, dos funcionarios políticos que se enamoran en el apogeo del Lavender Scare de la década de 1950. A través de las protestas de la guerra de Vietnam de los años 1960, la cultura disco alimentada por las drogas de los años 1970 y la crisis del SIDA de los años 1980, la apasionante relación de los dos hombres sólo se intensifica a pesar de la constante amenaza de quedar expuestos y perderlo todo.

5. CSI: Las Vegas

CSI: Crime Scene Investigation es una serie de televisión de ficción estadounidense transmitida por primera vez en los Estados Unidos por la cadena CBS. La serie se centra en torno a un grupo de científicos forenses y criminologos que trabajan en la ciudad estadounidense de Las Vegas (Nevada), investigando los crímenes que en ella suceden. La original fórmula de la serie y su éxito suscitó dos secuelas, CSI: Miami (2002-2012) y CSI: Nueva York (2004-2013), en torno a los equipos de científicos forenses de dichas ciudades, pero además influye en varias series posteriores relacionadas con la investigación criminal, como Bones o NCIS entre otras.

6. NCIS: Nueva Orleans

'NCIS: New Orleans' se trata del 'spin-off' de la serie de 'Navy: Investigación criminal' y se centra en cuatro personajes principales: El agente Pride tiene 50 años y se describe como un hombre carismático y lleno de vida, sin embargo es muy terco y directo; el agente Lasalle es tiene 30 años y es musculoso, diabólico y encantador a la vez, nació y creció en Luisiana y fue ayudante del sheriff; la agente Brody es imprevisible, divertida y feroz, tiene 30 años y cuenta con una mente incréible y una clase como la de Grace Kelly; y por último la Dr. Wade, una chica excéntrica y carente de límites sociales.Todos ellos forman el grupo de investigadores de NCIS: New Orleans que resolverán casos desde Pensacola a través del Mississipi y de Louisiana y hasta el norte de Texas. El 'spin-off' de 'NAVY: Investigación criminal' está producida por Gary Glasberg ('El mentalista') y Mark Harmon ('Chasing Liberty'). Por su parte, el reparto lo completan Scott Bakula como Dwayne Pride, Lucas Black como Christopher LaSalle, Zoe McLellan como Meredith Brody y C.C.H. Pounder como Loretta Wade.

7. Victorious

El caos empieza a reinar en la vida de Tori Vega, cuando con 16 años es admitida en un nuevo instituto. Pero no en uno cualquiera, sino Hollywood Arts, una escuela de artes escénicas donde locos con talento estudian para convertirse en verdaderos artistas. Hasta ahora, Tori no creía tener mucho talento y se contentaba con vivir a la sombra de su hermana mayor, Trina. Ahora, todo está a punto de cambiar.. Sin embargo, Hollywood Arts sigue siendo un instituto y Tori sigue siendo la chica nueva: tendrá que encontrar nuevos amigos, hacer los deberes y simplemente tratar de encajar. ¿Conseguirá Tori cazar un papel protagonista en su nueva vida?

8. iCarly

Un grupo de mejores amigos creando un webcast mientras lidia con problemas y aventuras cotidianas.

9. Los padrinos mágicos

Timmy Turner es un niño de 10 años al que nadie entiende, es muy poco popular y sus compañeros le suelen tomar el pelo. Sus padres le prestan poca atención, aunque lo quieren mucho, pues es su único hijo y siempre lo dejan al cuidado de Vicky, la niñera malvada, que trata a Timmy como esclavo. Es allí donde intervienen Cosmo y Wanda, los recién asignados padrinos mágicos de Timmy. Los padrinos mágicos son seres mágicos que se le asignan a los niños que no llevan una vida feliz, sin embargo muchos deseos que Timmy llega a pedir lo llevan a empeorar una situación que parecía sencilla, por lo cual Timmy debe obedecer "Las Reglas" o seguir la intuición de malas noticias que posee Wanda, por el contrario Cosmo es despreocupado con los deseos de Timmy por lo que ambos tienen aventuras grandiosas y siempre Wanda trata de remediar los problemas causados por ambos.

10. 1883

Siga a la familia Dutton mientras se embarcan en un viaje hacia el oeste a través de las Grandes Llanuras hacia el último bastión de la indómita América. Un recuento crudo de la expansión occidental y un estudio intenso de una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro mejor en la tierra prometida de Estados Unidos: Montana.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Infobae)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

En cuanto su programación deportiva, Paramount+ cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en exclusiva para México y Centroamérica por tres años a partir de la temporada 2022-23.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

