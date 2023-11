Filmes para ver esta noche en Netflix Chile

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones más populares entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

Esta última semana en Netflix Chile el top 10 de las películas más vistas son:

1. Venganza bajo cero

En plenas montañas, viviendo entre la nieve, un apacible quitanieves vive tranquilamente en la naturaleza. Pero un día toda su paz se desmorona, pues recibe la terrible noticia de que su hijo ha muerto debido a una sobredosis. De esta forma acaba envuelto en una guerra de narcotraficantes, mientras busca venganza por lo sucedido. Hans Petter Moland (Redención: Los casos del departamento Q) dirige el remake de su propia película del 2014, que en esta ocasión cuenta con un guion escrito por Frank Baldwin (The Godmother) y con Liam Neeson (Un monstruo viene a verme) como protagonista.

2. El negocio del dolor

Liza sueña con una vida mejor para ella y su hija, por lo que consigue un trabajo en una farmacia en bancarrota. La habilidad de Liza en los negocios catapulta a la compañía y a ella como profesional, sin saber que pronto estará en medio de una conspiración criminal.

3. Simone vs Herself (Miniserie de TV)

En 'Simone vs Herself' una nueva docuserie de siete partes de Facebook Watch dirigida por Chopra, quien ha realizado proyectos similares con atletas como Tom Brady y Steph Curry los espectadores obtienen una visión cruda y tras los bastidores de lo que se necesita para ser la mayor gimnasta de todos los tiempos. Su frustración y sus luchas, en particular durante la pandemia de COVID-19, se exponen junto sus triunfos. (FILMAFFINITY)

4. Hermana Muerte

En la España de la posguerra civil, Narcisa, una novicia, llega a un antiguo convento, reconvertido en colegio de niñas, para convertirse en maestra.

5. Terremoto

En el año 1904 un terremoto de magnitud 5.4 en la escala de Richter sacudió a Oslo con el epicentro en la Fosa de Oslo que corre debajo de la capital noruega. En el presente, científicos comienzan a detectar señales que indican que un nuevo terremoto está en camino.

6. Hatching: Cría siniestra

Una joven gimnasta que intenta desesperadamente complacer a su exigente madre, descubre un extraño huevo. Ella lo esconde y lo mantiene caliente, pero cuando sale del cascarón, lo que emerge los sorprende a todos.

7. El mar del Norte

Una plataforma petrolífera se hunde dramáticamente en la costa noruega y los investigadores intentan averiguar qué ha pasado cuando se dan cuenta de que esto es solo el comienzo de algo aún más grave.

8. Soltera, casada, viuda, divorciada

Cuenta la historia del reencuentro de 4 amigas de la infancia que la vida y los años se encargó de separar. Una soltera, Lorena, una casada, Daniela, una viuda, Cecilia y una divorciada, Conny. La muerte del esposo de Cecilia las une en un inesperado viaje a Pacasmayo. Pero el viaje se convierte en una disparatada odisea que pone a prueba su amistad. En el camino por ayudar a su amiga a cerrar el duelo, deberán aprender a unirse para enfrentar los desafíos en sus vidas e intentarán darse una segunda oportunidad para sanar heridas, vencer miedos y aceptarse a sí mismas.

9. El lado dulce de la traición

En esta adaptación del libro de Sue Hecker, una contable ve la traición de su pareja como una oportunidad para vivir un despertar sexual.. con consecuencias peligrosas.

10. Alvin y las ardillas 3

Tercera entrega de la saga Alvin y las ardillas. Las ardillas se embarcan en un crucero de lujo y acaban en una isla desierta, pero pronto averiguarán que no está tan desierta como parece.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

