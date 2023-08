Cuál es la lectura y el evangelio de hoy 27 de agosto

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Infobae)

Las lecturas y el evangelio son la parte central de la Misa, el acto de culto más importante de la Iglesia Católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Dios.

Al realizarse Misas casi todos los días, el Vaticano publica las lecturas y el evangelio diariamente.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

La lectura de este 27 de agosto

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías

Is 22, 19-23

Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio:

"Te echaré de tu puesto

y te destituiré de tu cargo.

Aquel mismo día llamaré a mi siervo,

a Eleacín, el hijo de Elcías;

le vestiré tu túnica,

le ceñiré tu banda

y le traspasaré tus poderes.



Será un padre para los habitantes de Jerusalén

y para la casa de Judá.

Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro.

Lo que él abra, nadie lo cerrará;

lo que él cierre, nadie lo abrirá.

Lo fijaré como un clavo en muro firme

y será un trono de gloria para la casa de su padre''.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos

Rom 11, 33-36

¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero, para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por él y todo está orientado hacia él. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 16, 13-20

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?" Ellos le respondieron: "Unos dicen que eres Juan, el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas".



Luego les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".



Jesús le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo".



Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.



La iglesia católica en el mundo

El Papa Francisco en plena misa. (REUTERS/Remo Casilli) (Reuters/Vatican Media/Folleto)

El catolicismo es una de las religiones que más grandes e importantes y una de las que más se practican en el mundo.

De acuerdo con los últimos datos del Anuario Estadístico Eclesial del Vaticano, hay alrededor de mil 360 millones de católicos por todo el planeta.

Es en el continente americano donde más católicos te encuentras, con casi la mitad de los registrados por el Vaticano.

Dentro del continente americano, hay una zona que destaca: América del Sur, donde se ubican más de una cuarta parte de los católicos del mundo.

En los últimos años, el Vaticano ha dado cuenta que la presencia de católicos ha aumentado de forma importante en dos continentes: Asia -particularmente el Medio Oriente- y África.

En contraste, los religiosos en Europa han ido a la baja, mientras que en Oceanía se han mantenido estables.

Con información de Vatican News

