Las series de Prime Video Colombia que roban la atención HOY

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Estas son las producciones más populares de Prime Video Colombia

1. LOL: Last One Laughing Colombia

2. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3. La Ley del Corazón

Pablo Domínguez, uno de los socios de la firma Cabal-Ortega-Domínguez y asociados, cuenta con el afecto de sus colegas, pero sufre las consecuencias de un divorcio y la imposibilidad de ver a sus hijastros. Por su lado, Julia Escallón, una joven abogada, está exultante pues contraerá matrimonio con Camilo Borrero, el hombre de quien está enamorada. Sin embargo, todo cambia para Julia cuando en el altar, a segundos de dar el sí, ve como su novio es apresado y acusado de asesinato.

4. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

5. Pa' quererte

Mauricio, Octavio, Jorge y Toño son exitosos hombres de negocios que deben enfrentarse a un nuevo desafío: la paternidad.

7. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

8. Vecinos

La serie muestra la vida cotidiana de la gente en los barrios mexicanos, donde cualquier cosa puede ser encontrada (por ejemplo, un ama de casa celosa, familia extraña, etc.). Cada episodio interactúa entre estos peculiares vecinos, donde se encuentran con problemas reales y ficticios, como fantasmas, luchas, etc. Está basada en la serie española "Aquí no hay quién viva".

9. El man es Germán

Luego de una tormentosa travesía por los United States of America’, más exactamente en Miami y de padecer en carne propia el sueño americano’, el punketo Germán (Santiago Alarcón) regresa al barrio, según él, a recuperar su territorio (el barrio), su hembra Jasbleidy (Heidy Bermúdez) y su cría Jonathan (Jesús Forero). Al llegar al barrio encuentra que doña Graciela (Marcela Gallego) ha creado un Gimnasio y ve este lugar como el sitio perfecto para ir de cacería. Sin embargo, las cosas no son fáciles para nuestro Macho Alfa

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.

