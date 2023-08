Top de películas más vistas en Prime Video México

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

1. Rojo, blanco y sangre azul

Tras la elección de su madre como presidente, el joven Alex Claremont-Diaz (Pérez) es rápidamente elegido como el equivalente estadounidense de un joven miembro de la realeza.

2. Quizás para siempre

Michelle y Allen han llegado a un punto en su relación en el que están considerando los próximos pasos. Deciden invitar a sus padres para que finalmente se conozcan y ofrezcan su "sabiduría" de cómo funciona el matrimonio. Lo que no saben es que los padres ya se conocen bastante bien, lo que lleva a algunas opiniones muy distintas sobre el valor del amor.

3. Divina Señal

Checo y Chuma deciden utilizar sus habilidades delictivas para hacer el bien y ayudar a la gente. En el camino, aprenden que la amistad y el amor son algo más que clichés.

4. Amigos hasta la muerte

María, Nacho y Suso son tres amigos de toda la vida. Juntos han compartido muchas cosas, quizás incluso demasiadas.. Y de repente, a dos de ellos les va a tocar compartir el secreto de que el otro se va a morir. Pero antes les queda mucho por hacer: planes, promesas, reproches, risas, reconciliaciones, recuerdos, más risas, alguna lágrima y algo pendiente que quizás ha llegado la hora de destapar.

5. Paradise Highway

Un camionero se ha visto obligado a pasar de contrabando una carga ilícita para salvar a su hermano de una pandilla mortal en la prisión. Con agentes del FBI siguiéndole la pista, la conciencia de Sally se ve desafiada cuando el paquete final resulta ser una adolescente.

6. El piloto

En la noche de fin de año, el piloto experto Brodie Torrance (Gerard Butler) realiza un arriesgado aterrizaje cuando su avión, repleto de pasajeros, es alcanzado por un rayo. Perdidos en medio de una isla devastada por la guerra, Torrance se dará cuenta que sobrevivir al vuelo sólo ha sido el principio de una trepidante aventura llena de peligros. El piloto deberá usar todo su ingenio para llevar a los pasajeros a sus destinos sanos y salvos.

7. Guy Ritchie's The Covenant

Después de una emboscada, el intérprete afgano Ahmed hace todo lo posible para salvar la vida del sargento del ejército estadounidense John Kinley. Cuando Kinley se entera de que a Ahmed y su familia no se les dio un pasaje seguro a Estados Unidos como prometieron, debe pagar su deuda regresando a la zona de guerra para recuperarlos antes de que los talibanes los persigan.

8. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

9. Todos los días de mi vida

Un accidente de coche deja a Paige en coma. Cuando se despierta ha perdido la memoria y ni siquiera reconoce a su marido Leo, con el que llevaba poco tiempo casada. Leo tendrá entonces que trabajar para ganarse de nuevo el corazón de su amada esposa.

10. Megalodón

Un sumergible de aguas profundas que forma parte de un programa internacional de vigilancia submarina, ha sido atacado por una enorme criatura que se creía extinta. Ahora está averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico con su tripulación atrapada en el interior. El tiempo se acaba y, en contra de los deseos de su hija Suyin (Li Bingbing), un visionario oceanógrafo chino (Winston Chao) contrata a Jonas Taylor (Jason Statham), un especialista en rescate en aguas profundas. Su misión será salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón.

