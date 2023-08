Euro: cotización de apertura hoy 23 de agosto en Brasil

Aníbal Fernández anunció la creación de un comando unificado contra los saqueos y se despegó de los dichos de Cerruti

A diferencia de la portavoz presidencial, el ministro de Seguridad aseguró que no tiene elementos para inculpar a Javier Milei por los hechos violentos de los últimos días. No obstante, aseguró que los ataques a supermercados no son espontáneos