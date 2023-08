Cuáles son las lecturas de hoy: el evangelio para este 22 de agosto

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Infobae)

Las lecturas y el evangelio son la parte central de la Misa, el acto de culto más importante de la religión católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Dios.

Al realizarse Misas prácticamente todos los días, el Vaticano da a conocer las lecturas y el evangelio diariamente.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

Las lecturas de este 22 de agosto

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Lectura del libro de Isaías

Is 9, 1-3. 5-6



El pueblo que caminaba en tinieblas

vio una gran luz;

sobre los que vivían en tierra de sombras,

una luz resplandeció.

Engrandeciste a tu pueblo

e hiciste grande su alegría.

Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar,

como se alegran al repartirse el botín.

Porque tú quebrantaste su pesado yugo,

la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano,

como en el día de Madián.

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado;

lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será:

""Consejero Admirable"", ""Dios Poderoso"",

""Padre Sempiterno"", ""Príncipe de la Paz"";

para extender el principado con una paz sin límites

sobre el trono de David y sobre su reino;

para establecerlo y consolidarlo

con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre.

El celo del Señor lo realizará.



El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.



Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: ""Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo"". Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo.



El ángel le dijo: ""No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin"".



María le dijo entonces al ángel: ""¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?"" El ángel le contestó: ""El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios"". María contestó: ""Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho"". Y el ángel se retiró de su presencia.

La iglesia católica en el mundo

El Papa Francisco en plena misa. (REUTERS/Remo Casilli) (Reuters/Vatican Media/Folleto)

El catolicismo es una de las religiones que más grandes e importantes y una de las que más se practican en el planeta.

De acuerdo con los últimos datos del Anuario Estadístico Eclesial del Vaticano, hay alrededor de mil 360 millones de católicos por todo el orbe.

Es en el continente americano donde más católicos te encuentras, con casi la mitad de los registrados por el Vaticano.

Dentro de América, hay una zona que destaca: América del Sur, donde se ubican más de una cuarta parte de los católicos del mundo.

En los últimos años, el Vaticano ha dado cuenta que la presencia de católicos ha aumentado de forma importante en dos continentes: Asia -particularmente el Medio Oriente- y África.

En contraste, los religiosos en Europa han ido a la baja, mientras que en Oceanía se han mantenido estables.



