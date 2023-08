Estas son las series que están de moda en Prime Video Estados Unidos este día

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. Refugio

Sigue a Mickey Bolitar después de que la repentina muerte de su padre le lleve a empezar una nueva vida en Kasselton, Nueva Jersey. Mickey se ve rápidamente envuelto en la misteriosa desaparición de una nueva alumna de su escuela, Ashley Kent, lo que le lleva a descubrir secretos inimaginables de su, aparentemente, tranquila comunidad. Con la ayuda de sus amigos (el ingenioso Spoon y la sigilosa Ema), Mickey destapa la cara oculta de Kasselton, revelando un oscuro secreto que podría dar respuesta a décadas de desapariciones, muertes.. y quizá incluso a su propia y compleja historia familiar.

3. Las flores perdidas de Alice Hart

Tras perder a sus padres en un misterioso incendio, Alice Hart, de nueve años, es criada por su abuela June en una granja de flores donde aprende que hay secretos dentro de los secretos. Pero años después, una traición desenterrada obliga a Alice a enfrentarse a su pasado.

4. El escogido

Tres jóvenes médicos son enviados a una aldea remota en Pantanal para vacunar a los residentes contra una nueva mutación del virus Zika. Sus esfuerzos por dar asistencia médica a los habitantes son rechazados y los médicos se encontrarán atrapados en una comunidad aislada envuelta en secretos y rendidos a un curandero que les obliga a enfrentar el poder de la fe sobre la ciencia.

5. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

6. Good Omens

Se acerca el fin del mundo y eso significa que un ángel quisquilloso y un demonio juerguista encantados con la vida en la Tierra deberán unir sus fuerzas para detener el apocalipsis. Pero han perdido al anticristo, un chico de 11 años que no sabe que su destino es acabar con la vida y se ven obligados a embarcarse en una aventura para encontrarlo y salvar al mundo antes de que sea tarde.

7. Jury Duty

Sigue los procesos de un jurado americano a través de los ojos de Ronald Gladeen, un jurado que desconoce que todo el caso es falso. Todos, menos él, son actores y todo lo que sucede está cuidadosamente planificado. (FILMAFFINITY)

8. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

9. Jim Gaffigan: Dark Pale

10. Suits

Michael Ross se gana la vida sobre la delgada línea de la legalidad. Es un joven con una inteligencia abrumadora, pero las malas compañías con las que se junta en la universidad le hicieron salirse y buscar una opción más vistosa a corto plazo, mejorar su economía. Entre sus triquiñuelas destaca el número de veces que se presenta en nombre de otros a los exámenes de corte de derecho. El azar le acabará situando en el despacho de uno de los abogados más jóvenes y brillantes de Manhattan, Harvey Specter. La inteligencia y dotes de Michael le asombrarán tanto que le tomará como su pupilo, a pesar de que no tenga la licenciatura. Juntos trabajarán mano a mano, ocultándole al resto del mundo la verdad: que juntos sólo suman un sólo título universitario.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

