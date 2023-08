Efemérides: qué se celebra este 21 de agosto

Un día, diferentes épocas. Las efemérides te llevarán a un viaje en el tiempo para descubrir los eventos que han hecho de esta fecha un punto de convergencia para la historia. Desde avances tecnológicos hasta hitos literarios, te presentamos un vistazo a las efemérides que marcan este 21 de agosto.

1192: Minamoto no Yoritomo se convierte en Shōgun y líder de facto de Japón.

1415: Batalla de Ceuta entre el Reino de Portugal y el Sultanato Benimerín (actual Marruecos), uno de los primeros pasos del colonialismo europeo en África.

1520: En Medina del Campo, las tropas de Carlos I incendian la localidad en el transcurso de la Guerra de las Comunidades de Castilla.

1772: Gustavo III de Suecia completa su golpe de Estado y establece una nueva Constitución tras la cual se convierte en un déspota ilustrado.

1821: La Isla Jarvis es descubierta por el buque británico Eliza Francis.

1831: En los Estados Unidos, se da la rebelión fallida de Nat Turner.

1911: Robo en el Museo del Louvre del famoso cuadro La Mona Lisa, recuperado en 1913.

1913: En la ciudad de Bilbao (España) se inaugura el Estadio de San Mamés.

1923: En México, es fundado el Club de Fútbol Necaxa.

1933: Albertine (asteroide 1290) descubierto por Eugène Joseph Delporte.

1940: En la ciudad de México, muere León Trotski tras haber sido mortalmente herido el día anterior por el agente del NKVD soviético Ramón Mercader.

1945: En el Laboratorio Los Álamos (Nuevo México) el físico estadounidense Harry Daghlian sufre un accidente nuclear durante un experimento. Fallecerá 25 días después, de envenenamiento por radiación. Nueve meses después sucederá un accidente similar.

1945: En la ciudad de México se constituye el Gobierno español en el exilio, presidido por José Giral.

1946: En La Rioja, República Argentina, se funda el club Andino Sport Club.

1959: En Chile, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (ahora Canal 13) abre sus puertas al iniciar sus transmisiones.

1959: Hawái se convierte en el 50.º (quincuagésimo) estado de los Estados Unidos de América.

1962: En España, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro consiguen escalar la cara oeste del Naranjo de Bulnes.

1965: En el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:43 a. m. (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Ticking, de 0.25 kilotones (a 210 m bajo tierra). Es la bomba n.º 428 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1968: Ocupación soviética de Checoslovaquia.

1975: En Madrid (España) inicia su actividad el GRAPO matando a dos perros de la unidad canina de la Guardia Civil.

1986: En Camerún, cerca de 1700 personas mueren envenenadas en una zona volcánica cerca del lago Nyos, como resultado de un extraño fenómeno geológico (emisión de monóxido de carbono) proveniente de la capa magmática de la Tierra.

1989: En la reunión del capítulo latinoamericano de la Unión Internacional de Municipios y Poderes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador) representantes de todos los países latinoamericanos declaran que la villa de Grecia (en Costa Rica) es la «ciudad más limpia de América Latina».

1991: En la Unión Soviética se realiza un Intento de golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov y contra las medidas que este había venido imponiendo en la antigua Unión Soviética (el Acuerdo de Belovezhie).

1991: Letonia se independiza de la Unión Soviética.

1994: Ernesto Zedillo gana las elecciones presidenciales.

1996: Lanzamiento del satélite estadounidense de observación auroral FAST.

1997: Se publica el tercer álbum de la banda británica Oasis, Be Here Now.

2004: Nicolás Massú y Fernando González ganan la primera medalla de oro para Chile en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, luego de derrotar a los alemanes Rainer Schuettler y Nicolas Kiefer en la final de dobles en la competición de tenis.

2006: En Villada (Palencia) descarrila el Tren Diurno Nº280, causando 6 muertos y arrasando los pilares de un puente.

2012: Counter Strike: Global Offensive es lanzado al mercado para las plataformas de Microsoft Windows, Mac OS, PlayStation 3, GNU/Linux y Xbox 360.

2015: Disturbed publica su sexto álbum de estudio, Immortalized.

2015: Bon Jovi publica su decimotercer álbum de estudio (y primero sin su guitarrista histórico Richie Sambora), Burning Bridges.

2017: Eclipse solar parcial y total visto en América. Parcial en México y total en los Estados Unidos.

2018: Un temblor de magnitud 7.3 sacude el oriente de Venezuela, con epicentro en Sucre.

2020: En el RheinEnergieStadion de Colonia (Alemania), el Sevilla se impuso 3 a 2 al Inter, consagrándose campeón de la Liga Europa de la UEFA.

Nacimientos

1165: Felipe II de Francia, rey francés (f. 1223).

1481: Jorge de Lencastre, duque de Coímbra (f. 1550).

1535: Shimazu Yoshihiro, samurái japonés (f. 1619).

1567: Francisco de Sales, religioso y santo francés (f. 1622).

1583: Leonor de Prusia, noble alemana (f. 1607).

1609: Jean Rotrou, escritor francés (f. 1650).

1660: Hubert Gautier, científico e ingeniero civil francés (f. 1737).

1665: Giacomo F. Maraldi, astrónomo francés italiano (f. 1718).

1670: James Fitz-James, aristócrata y militar francés (f. 1734).

1689: José Pradas Gallén, compositor barroco español (f. 1757).

1698: Giuseppe Guarneri, lutier italiano (f. 1744).

1725: Jean-Baptiste Greuze, pintor francés (f. 1805).

1739: Mariano Salvador Maella, pintor español (f. 1819).

1765: Guillermo IV, rey británico entre 1830 y 1837 (f. 1837).

1789: Augustin Louis Cauchy matemático francés (f. 1857).

1793: Christian Friedrich Hornschuch, botánico alemán (f. 1850).

1798: Jules Michelet, escritor francés (f. 1874).

1816: Charles Frédéric Gerhardt, químico francés (f. 1856).

1823: José Ravest y Bonilla, abogado y escritor chileno (f. 1900).

1826: Carl Gegenbaur, anatomista alemán (f. 1903).

1836: Joaquina Cabrera, mujer guatemalteca, madre del dictador Manuel Estrada Cabrera (f. 1910).

1843: William Pepper, médico estadounidense (f. 1898).

1847: Francisco Piria, alquimista y empresario uruguayo (f. 1933).

1858: Rodolfo de Habsburgo, aristócrata austriaco (f. 1889).

1862: Emilio Salgari, escritor y periodista italiano (f. 1911).

1867: Luis Linares, político argentino (f. 1955).

1871: Leonid Andréyev, escritor ruso (f. 1919).

1872: Aubrey Beardsley, ilustrador británico (f. 1898).

1884: Bohumil Kubišta, pintor checo (f. 1918).

1890: Ethel Ronzoni Bishop, bioquímica estadounidense (f. 1975).

1891: Florencio Molina Campos, pintor y dibujante argentino (f. 1959).

1895: Dyonélio Machado, escritor, periodista y psiquiatra brasileño (f. 1985).

1904: Count Basie, director de orquesta y pianista estadounidense de jazz (f. 1984).

1904: Serguéi Biriuzov, militar soviético (f. 1964).

1906: Friz Freleng, caricaturista, director y productor estadounidense (f. 1995).

1906: Joaquim Homs, compositor español (f. 2003).

1906: Braulio Aurelio Moyano, neurobiólogo argentino (f. 1959).

1911: Golbery do Couto e Silva, militar y geopolítico brasileño (f. 1987).

1915: Raquel Rastenni, cantante danesa (f. 1998).

1916: Consuelo Velázquez, pianista y compositora mexicana (f. 2005).

1917: Leonid Hurwicz, economista estadounidense, premio Nobel de economía en 2007 (f. 2008).

1918: Bruria Kaufman, física teórica israelí (f. 2010).

1920: José Cerviño Cerviño, obispo español (f. 2012).

1920: Christopher Robin Milne, escritor británico (f. 1996).

1921: Samuel Kunz, militar alemán de origen soviético (f. 2010).

1921: Gertrudis de la Fuente, bioquímica española (f. 2017).

1923: Mario Laserna Pinzón, fue un educador, diplomático, filósofo, matemático, humanista, escritor y político colombiano nacido en Francia. (f. 2013).

1924: Jack Weston, actor estadounidense (f. 1996).

1926: Jaymala Shiledar, cantante y actriz de teatro india (f. 2013).

1927: Thomas S. Monson, líder religioso estadounidense (f. 2018).

1927: Juan Hamilton, abogado y político chileno (f. 2008).

1927: Fina de Calderón, escritora y música española (f. 2010).

1930: Margarita del Reino Unido, aristócrata británica (f. 2002).

1930: Frank Perry, compositor, productor y cineasta estadounidense (f. 1995).

1934: John L. Hall, físico estadounidense, premio Nobel de física en 2005.

1936: Wilt Chamberlain, baloncestista estadounidense (f. 1999).

1937: Gustavo Noboa, abogado y político ecuatoriano, presidente de Ecuador entre 2000 y 2003 (f. 2021).

1937: Donald Dewar, ministro principal y político británico (f. 2000).

1937: Ramón Mestre, político argentino (f. 2003).

1938: Kenny Rogers, músico estadounidense (f. 2020).

1939: James Burton, guitarrista estadounidense.

1939: Festus Mogae, presidente botsuano.

1939: Clarence Williams III, actor estadounidense.

1943: Lucius Shepard, escritor estadounidense (f. 2014).

1943: Hugh Wilson, actor, escritor y cineasta estadounidense.

1944: Perry Christie, primer ministro bahamés.

1944: Jairo Pinilla, cineasta colombiano.

1944: Peter Weir, cineasta australiano.

1945: Gerard Manset, cantautor, pintor, fotógrafo y escritor francés.

1945: Basil Poledouris, compositor estadounidense de origen griego (f. 2006).

1946: María Uriz, soprano española.

1949: Loretta Devine, actriz estadounidense.

1949: Alberto Rodríguez Saá, político argentino, gobernador de San Luis.

1950: Patrick Juvet, cantante suizo (f. 2021).

1951: Eric Goles, matemático chileno.

1951: Karekin II, patriarca de la Iglesia armenia.

1952: Joe Strummer, músico y cantante británico de origen turco, de la banda The Clash (f. 2002).

1952: Glenn Hughes, músico británico, de las bandas Deep Purple y Black Sabbath.

1955: Aladino, cantante ecuatoriano.

1956: José Julián Sacramento Garza, ingeniero y político mexicano.

1956: Kim Cattrall, actriz estadounidense.

1961: Stephen Hillenburg, animador, productor y biólogo estadounidense, creador de Bob Esponja (f. 2018).

1961: Mara Dierssen, neurobióloga española

1962: Gilberto Santa Rosa, cantante puertorriqueño.

1963: Mohamed VI, rey marroquí.

1964: Esteban González Pons, político español.

1965: Silvia Tcherassi, Diseñadora de modas y empresaria colombiana de trayectoria internacional.

1965: Daniel Barone, director de televisión argentino.

1967: Carrie-Anne Moss, actriz canadiense.

1967: Serj Tankian, músico libanés-estadounidense, de la banda System of a Down.

1968: Antonio Benarrivo, futbolista italiano.

1970: Douglas, cantante chileno.

1970: Erik Dekker, ciclista neerlandés.

1971: Liam Howlett, músico británico, de la banda The Prodigy.

1973: Serguéi Brin, científico de la computación y empresario de Internet estadounidense, cofundador de Google.

1974: Alberto Caballero, guionista y productor de televisión español.

1975: Alicia Witt, actriz estadounidense.

1977: Jorge Bontemps, futbolista argentino (f. 2010).

1977: Veljko Paunović, futbolista serbio.

1978: Bhumika Chawla, actriz y exmodelo india.

1979: Kelis, cantante estadounidense.

1979: Florian Bruns, futbolista alemán.

1980: David Malo Azagra, futbolista español.

1981: Silvio Spann, futbolista trinitense.

1982: Jorge De Olivera, futbolista argentino.

1982: Germán Hornos, futbolista uruguayo.

1982: Julienny Rodríguez de Dávila, esposa y madre.

1983: Aarón Bueno, futbolista español.

1984: Alizée, cantante francesa.

1984: Eve Torres, luchadora profesional estadounidense.

1985: Nicolás Almagro, tenista español.

1986: Usain Bolt, atleta jamaicano.

1986: Noelia López, modelo española.

1987: Megan Montaner, actriz española.

1987: J.D. Martínez, beisbolista estadounidense.

1988: Kacey Musgraves, cantante de country estadounidense.

1988: Robert Lewandowski, futbolista polaco.

1988: Kiros Stanlley Soares Ferraz, futbolista brasileño.

1988: Ivan Fatić, futbolista montenegrino.

1988: Gaetano Berardi, futbolista suizo.

1989: Hayden Panettiere, actriz estadounidense.

1989: Giuseppe Bellusci, futbolista italiano.

1990: Alain Wiss, futbolista suizo.

1991: Cory Chettleburgh, futbolista neozelandés.

1991: Raquel Pélissier, modelo haitiana.

1991: Jesse Rutherford, vocalista de la banda estadounidense: The Neighbourhood.

1992: Brad Kavanagh, actor y cantautor británico.

1992: R. J. Mitte, actor estadounidense.

1993: Joakim Lindberg, piragüista sueco.

1996: Igor Carioca, futbolista brasileño.

1997: Uriel Antuna, futbolista mexicano.

1998: Greta Varlese, modelo italiana.

1998: Fredrik André Bjørkan, futbolista noruego.

1999: Kacper Kostorz, futbolista polaco.

2000: Artem Bondarenko, futbolista ucraniano.

2000: Abel Bretones, futbolista español.

2001: Samuele Ricci, futbolista italiano.

2001: Brooks Jensen, luchador americano

Decesos

672: Kōbun Tennō, 39.º emperador japonés (n. 648).

1131: Balduino II, rey de Jerusalén (n. ~1075)

1157: Alfonso VII de León, rey de León e Imperator totius Hispaniae (n. 1105).

1293: Pierre d'Abernon, poeta anglo-normando (n. c. 1250).

1568: Jean Parisot de la Valette, Gran Maestre francés de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén (n. 1494).

1614: Erzsébet Báthory, "la Señora Infame", aristócrata húngara, asesina en serie (n. 1560).

1622: Conde de Villamediana, aristócrata, correo mayor y poeta español (n. 1582).

1752: Jacopo Amigoni, pintor italiano (n. 1682).

1762: Lady Mary Wortley Montagu, aristócrata y escritora británica (n. 1689).

1814: Antonio Carnicero, pintor español (n. 1748).

1814: Benjamin Thompson, físico e inventor estadounidense (n. 1753).

1838: Adelbert von Chamisso, escritor alemán (n. 1781).

1842: Leona Vicario, insurgente de la independencia mexicana (n. 1789).

1860: José MacCrohon y Blake, político y militar español (n. 1803).

1867: Juan N. Álvarez, militar mexicano (n. 1790).

1876: Ildefonso Cerdá, ingeniero urbanista y político español (n. 1815).

1933: Francisca Saperas, anarcosindicalista española (n. 1851).

1940: León Trotsky, político y teórico revolucionario soviético (n. 1879).

1943: Henrik Pontoppidan, escritor danés, premio nobel de literatura en 1917 (n. 1857).

1944: Eugène Dieudonné, anarquista francés (n. 1884).

1947: Ettore Bugatti, empresario italiano (n. 1881).

1948: Carmen Serdán, revolucionaria mexicana (n. 1875).

1951: Constant Lambert, director de orquesta y compositor británico (n. 1905).

1956: Juan José de Amézaga, presidente uruguayo (n. 1881).

1964: Palmiro Togliatti, político italiano (n. 1893).

1977: Pedro López Lagar, actor argentino de origen español (n. 1899).

1978: Charles Eames, arquitecto y diseñador estadounidense (n. 1907).

1978: Gordon Matta-Clark, arquitecto y artista estadounidense, hijo del pintor chileno Roberto Matta (n. 1943).

1979: Giuseppe Meazza, futbolista italiano (n. 1910).

1980: Absalón Argañarás, artista plástico argentino (n. 1903).

1983: Bobby Deglané, locutor de radio chileno (n. 1905).

1986: Alexandre O'Neill, poeta portugués (n. 1924).

1986: Bata, futbolista español (n. 1908).

1989: Raúl Seixas, músico brasileño (n. 1945).

1992: Dai Vernon, mago canadiense (n. 1894).

1992: Isidro Lángara, futbolista español (n. 1912).

1995: Subrahmanyan Chandrasekhar, astrofísico estadounidense de origen indio, premio Nobel de física en 1983 (n. 1910).

1995: Anatole Fistoulari, director de orquesta y músico británico de origen ucraniano (n. 1907).

1996: José Soriano Izquierdo, diseñador e historietista español (n. 1908).

1997: Misael Pastrana, político colombiano (n. 1923).

1998: Luis Dávila, actor argentino (n. 1927).

2001: Juan Antonio Villacañas, poeta español (n. 1922).

2002: Benjamin C. Thompson, arquitecto estadounidense (n. 1918).

2004: Cacho Espíndola, actor argentino (n. 1940).

2005: Robert Moog, inventor estadounidense del sintetizador (n. 1934).

2006: Bismillah Khan, músico indio (n. 1913)

2007: Rose Bampton, cantante de ópera estadounidense (n. 1907).

2007: Qurratulain Haider, escritora india (n. 1927).

2007: Haley Paige, actriz porno mexicana-estadounidense (n. 1981).

2008: Oscar Ferrari, cantante de tangos argentino (n. 1924).

2008: Jerry Finn, productor estadounidense (n. 1969).

2009: Rex Shelley, ingeniero y escritor singapurense (n. 1930)

2010: Hugo Guerrero Marthineitz, locutor peruano (n. 1924).

2010: Rodolfo Fogwill, escritor, profesor y sociólogo argentino (n. 1941).

2010: Christoph Schlingensief, director alemán de cine, teatro y ópera (n. 1960).

2011: Julio Romero, político argentino (n. 1916).

2012: William Thurston, matemático y profesor estadounidense (n. 1946).

2014: Albert Reynolds, político irlandés (n. 1932).

2014: Robert Hansen, violador y asesino en serie estadounidense (n. 1939).

2014: Tehua, cantante mexicana (n. 1942).

2015: Daniel Rabinovich, cómico argentino (n. 1943).

2018: Stefán Karl Stefánsson, actor islandés (n. 1975).

2019: Celso Piña, cantante y músico mexicano (n. 1953).

2020: Ken Robinson, escritor y conferencista británico (n. 1950).

2021: Don Everly, cantante y guitarrista de rockabilly estadounidense (n. 1937).

2022: Zalo Reyes, cantante chileno (n. 1952).

2022: Anabel Gutiérrez, actriz mexicana (n.1932).

