¿Qué ver en Hulu? Estas son las series top en Estados Unidos

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Estas son las producciones más populares de Hulu Estados Unidos

1. The Chi

Una historia relevante, oportuna y distintiva de la mayoría de edad de un joven afroestadounidense en la que el simple hecho de crecer puede ser una cuestión de vida o muerte.

2. Billions

El fiscal Chuck Rhoades inicia una cruzada contra Bobby "Axe" Axelrod, un titán de las altas finanzas, dando así inicio a una batalla entre dos de las figuras más poderosas de Nueva York.

3. Futurama

Serie de animación creada por Matt Groening (creador también de Los Simpson) y David X. Cohen (guionista también de Los Simpson). Ambientada en la ciudad de "Nueva Nueva York" en el año 3000, la serie comienza con Philip J. Fry, un joven repartidor de pizza neoyorquino fracasado y desmotivado que es criogénicamente congelado por accidente la Nochevieja de 1999. Mil años después es descongelado, encontrándose en Nueva Nueva York el 31 de diciembre de 2999. El intento de Fry por escapar de la entonces obligatoria asignación laboral como repartidor termina cuando es contratado en Planet Express, una pequeña compañía de mensajería intergaláctica propiedad de su sobrino lejano, como repartidor. La serie trata sobre las aventuras de Fry y sus colegas cuando viajan por el universo haciendo repartos para Planet Express.

4. Solo Asesinatos en el Edificio

Tres extraños que comparten la obsesión por los crímenes reales y de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de Nueva York.

5. Addio al nubilato

Cinco jóvenes, amigas desde la secundaria, se reúnen para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. De una suite a un local de striptease, hasta llegar a su antiguo instituto, durante toda la velada, ni rastro de la futura novia. Mientras tanto, las amigas hablan de los hombres, de sus frustraciones, de sus ambiciones, de sexo y de amor.

6. Crime Scene Kitchen

7. Claim to Fame

8. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

9. Reservation Dogs

Esta comedia sigue las hazañas de cuatro adolescentes indígenas en la zona rural de Oklahoma que roban, roban y ahorran para llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California.

10. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.

