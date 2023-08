Las series más populares de Paramount+ en Estados Unidos este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Paramount. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Paramount+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Estas son las producciones más populares de Paramount+ Estados Unidos

1. Bob Esponja

Las aventuras de una esponja parlante que trabaja en un restaurante de comida rápida, va a clases de navegación y vive en una piña bajo el mar.

2. Big Brother

Un soldado que ahora es profesor usa métodos inusuales para llegar a sus estudiantes pobres, al mismo tiempo que lidia con un emprendedor avaricioso y su banda de matones y el gobierno. (FILMAFFINITY)

3. Special Ops: Lioness

Cruz Manuelos, una joven infante de marina ruda pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe, el jefe de estación del programa Lioness, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.

4. The Chi

Una historia relevante, oportuna y distintiva de la mayoría de edad de un joven afroestadounidense en la que el simple hecho de crecer puede ser una cuestión de vida o muerte.

5. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

6. Mentes criminales

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en el canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura.

7. Billions

El fiscal Chuck Rhoades inicia una cruzada contra Bobby "Axe" Axelrod, un titán de las altas finanzas, dando así inicio a una batalla entre dos de las figuras más poderosas de Nueva York.

8. The Challenge: USA

9. Star Trek: Strange New Worlds

Precuela de Star Trek: The Original Series, la serie seguirá a la tripulación del USS Enterprise bajo el mando del capitán Christopher Pike. (FILMAFFINITY)

10. Frasier

El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra que, tras su divorcio, se traslada de Boston a Seattle para llevar un programa-consultorio de radio. Nada más llegar, se entera de que tiene que vivir con su padre, un gruñón expolicía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermano (también psiquiatra y todavía mucho más snob), con el que tiene conversaciones muy peculiares sobre arte, mujeres y la vida en general. En la vida de Frasier sólo hay dos mujeres estables: su asistenta, una inglesa muy deseada su hermano; y la directora de su programa, una soltera desesperada por tener novio.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

En cuanto su programación deportiva, Paramount+ cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en exclusiva para México y Centroamérica por tres años a partir de la temporada 2022-23.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.

