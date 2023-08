¿Qué ver en Hulu? Estas son las películas top en Estados Unidos

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Hulu, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Hulu Estados Unidos:

1. El piloto

En la noche de fin de año, el piloto experto Brodie Torrance (Gerard Butler) realiza un arriesgado aterrizaje cuando su avión, repleto de pasajeros, es alcanzado por un rayo. Perdidos en medio de una isla devastada por la guerra, Torrance se dará cuenta que sobrevivir al vuelo sólo ha sido el principio de una trepidante aventura llena de peligros. El piloto deberá usar todo su ingenio para llevar a los pasajeros a sus destinos sanos y salvos.

2. The System

Cuando un joven soldado, recién regresado de la guerra, queda atrapado en una redada de drogas, las autoridades lo reclutan para que se infiltre en una prisión notoriamente peligrosa para descubrir qué está pasando realmente.

3. The Ritual Killer

Un detective al borde de la jubilación se une a un profesor de estudios africanos para localizar a un asesino en serie que está realizando la antigua práctica de magia negra de Muti.

4. Supercell

El adolescente de buen corazón William siempre vivió con la esperanza de seguir los pasos de su difunto padre y convertirse en un cazador de tormentas. El legado de su padre ahora se ha convertido en un negocio turístico que persigue tormentas, administrado por el codicioso e imprudente Zane Rogers, quien ahora está usando a William como la principal atracción para guiar a un grupo de aventureros desprevenidos a lo más profundo del ojo de la supercélula más peligrosa de la historia. visto.

5. The Donor Party

Malin Akerman protagoniza esta comedia políticamente incorrecta donde Jaclyn, una mujer en la cuarentena, está decidida a ser madre a toda costa. Tras ver a su exmarido con otra mujer más joven y con hijos, Jaclyn decide organizar una inusual fiesta para conseguir su objetivo. Entre risas y situaciones inverosímiles, la película plantea reflexiones sobre el consentimiento y rompe tabúes en torno al sexo y la cosificación masculina. Una divertida y atrevida historia sobre la maternidad y la búsqueda del amor propio.

6. Hermanos por pelotas

Aunque Brennan Huff (Will Ferrell) tiene casi cuarenta años, sigue viviendo con su madre Nancy (Mary Steenburgen) y se conforma con conseguir, de vez en cuando, empleos esporádicos. Dale Doback (John C. Reilly), es un parado profesional de cuarenta años que vive con su padre, Robert (Richard Jenkins). Cuando Nancy y Robert se casan, los dos parásitos se ven obligados a compartir casa, pero, debido a su narcisismo y a su agresiva pereza se establece entre ellos una competencia que llega a enturbiar la relación entre sus padres.

7. Alice, cariño

Alice (Anna Kendrick) es una mujer al límite. A sus treinta años, vive una situación de maltrato psicológico perpetuado por su novio, Simon, que la tiene atrapada en un estado de parálisis. Durante unas vacaciones en el campo con sus dos mejores amigas, Alice redescubrirá la esencia de sí misma y por fin adquirirá la perspectiva que tanto necesita. Sin embargo, la venganza de Simon por la fuga inesperada de su pareja es tan inevitable como demoledora y, una vez desatada, pondrá a prueba la resistencia de Alice, su valor y la fortaleza de su lazo con sus amigas.

8. Sangre por sangre

Cuando los detectives de una gran ciudad se niegan a investigar más a fondo el asesinato en manos de pandillas de su hermano menor, el sheriff de un pequeño pueblo, Michael Spencer, se quita la placa y entra encubierto para descubrir al asesino de su hermano y vengar su muerte.

9. Assassin

Una operación militar privada inventa tecnología de microchip futurista que permite que la mente de un agente habite el cuerpo de otra persona para llevar a cabo misiones encubiertas y mortales. Pero cuando un agente es asesinado durante una misión secreta, su esposa toma su lugar en un intento de llevar al hombre responsable ante la justicia.

10. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

Qué hay en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.

