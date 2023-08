Liga de Expansión en vivo: estos son los horarios de los partidos de hoy de la Jornada 4

No te puedes perder los partidos de hoy de la jornada. (Infobae/Jovani Pérez)

El futbol mexicano se prepara para una nueva fecha del Apertura 2023 de la Liga MX. Los clubes afinan sus estrategias para obtener la victoriay así buscar una mejor posición en el torneo con miras a la fiesta grande

Aquí están los horarios y canales de transmisión, donde podrás disfrutar todos los partidos de hoy de la Jornada 4.

Dorados vs Cancún FC

Fecha: 12 de agosto

Horario: 19:05 horas

Canal de transmisión: FOX Sports y Claro Sports

Estadio: Banorte





Tepatitlán FC vs U. de G.

Fecha: 12 de agosto

Horario: 21:05 horas

Canal de transmisión: ESPN

Estadio: Gregorio Tepa Gómez





Si quieres saber más sobre la Liga de Expansión, los encuentros, los equipos, los futbolistas y demás estadísticas, está disponible la página web oficial de la competición.

(Liga de Expansión)

El origen de la Liga de Expansión

Conformada por 18 equipos, la Liga de Expansión es la segunda división de la Liga MX, es decir, del futbol profesional nacional y forma parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Relativamente nueva, la Liga de Expansión como se conoce actualmente comenzó a principios del 2020, como un proyecto de emergencia ante la situación estructural pero sobre todo económica que se encontraban la mayoría de los clubes de la categoría.

Para arreglar este problema, los dirigentes del futbol mexicano crearon la Liga de Expansión cuyo principal modificación fue eliminar el descenso y ascenso, es decir, que el mejor equipo de la segunda división subiera a primera y el peor de la primera bajara a segunda.

En su lugar, los tres peores equipos de la Liga MX pagarían multas millonarias que se repartirían entre los clubes de La Liga de Expansión para que estos puedan cumplir con sus obligaciones financieras.

Esta serie de cambios provocaron críticas, principalmente por la eliminación del ascenso y descenso que para muchos expertos y analistas significó un retroceso en la competencia y en el desarrollo de jugadores jóvenes para el futbol mexicano.

Lo cierto es que el ascenso y descenso, así como la jugabilidad de la segunda división del futbol mexicano siempre ha sufrido cambios constantes.

(Liga de Expansión)

Anteriormente se disputó la llamada “Liguilla del no descenso”, en la que dos o hasta cuatro equipos ubicados hasta abajo de la tabla general se jugaban en eliminaciones directas el no descenso, esto siempre y cuando la diferencia de puntos entre los equipos no fuera de cuatro puntos.

En los noventas se aplicó el porcentaje como método de descenso, el cual consiste en dividir el total de puntos obtenidos en determinado periodo de torneos entre el número de partidos disputados en ese mismo lapso; siendo el equipo que menor número tenga como resultado al final de la temporada el que descendería.

El ascenso y descenso de clubes, según dijeron, regresaría seis años después, es decir, hasta 2026. Sin embargo, el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 cambió el panorama.

Ahora, se esperan una serie de cambios dentro del futbol profesional, incluyendo la Liga de Expansión, entre los que se prevé el regreso del ascenso y descenso, antes de los esperado.

La Liga de Expansión se juega como su similar de primera división. Hay dos campeones por año que se definen a través de torneos cortos semestrales y liguillas de eliminación directa.

Los cuatro equipos mejor posicionados en la tabla general clasifican directamente, los ocho siguientes se disputan en repechaje un lugar a la siguiente ronda, luego se juegan cuartos de final, semifinal y final.

Los dos equipos ganadores de cada torneo corto se enfrentan y el club victorioso es nombrado campeón de campeones.

