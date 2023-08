Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Ecuador

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Te dejamos la lista a continuación:

1. LALA

2. Classy 101

Feid y Young Miko

Classy 101 de Feid y Young Miko se vende como pan caliente. Pasa del puesto 3 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. Columbia

4. MOJABI GHOST

Tainy y Bad Bunny

Lo más nuevo de Tainy y Bad Bunny, MOJABI GHOST, entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. Holanda

Jhayco

Holanda, interpretado por Jhayco, se mantiene en el quinto lugar de la lista.

6. MI EX TENÍA RAZÓN

7. un x100to

8. S91

KAROL G

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a KAROL G. Quizás por esto es que S91 debuta en el ranking directamente en el octavo puesto.

9. WHERE SHE GOES

Bad Bunny

WHERE SHE GOES se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. Hey Mor (feat. Feid)

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios multimedia a través de sus diversas plataformas por streaming. Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo.

De entre sus servicios destaca Apple Music, que permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Sobre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra de las ventajas de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas de Apple.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.

