YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Desde su aparición en el 2005, YouTube se ha convertido en uno de los sitios web más importantes en la vida moderna, llegando a ser un fenómeno global que revolucionó la forma en la que se consume el contenido audiovisual.

Actualmente, aunque otras redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey y para prueba de ello las cifras: es el segundo sitio electrónico más visitado en el mundo sólo detrás de Google; además tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas.

Asimismo, a la plataforma estadounidense se suben alrededor de 500 horas de contenido por minuto y se cree que al día son vistos cinco mil millones de videos, dejando ganancias estimadas de 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante la facilidad que tienen los usuarios para perderse en un mundo de clips, Youtube ha creado diversas listas para consultar a los artistas más escuchados, más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia este jueves 10 de agosto en Colombia:

1. Tá OK (Remix)

Artista/canal: Maluma, DENNIS, MC Kevin O Chris y KAROL G

2. LALA

Artista/canal: Myke Towers

3. V 'Love Me Again' Official MV

Artista/canal: V

4. Vente Conmigo

Artista/canal: Feid

5. Hayami Hana By Raúl

Artista/canal: Rauw Alejandro

6. Pacto (Remix)

Artista/canal: Jay Wheeler, Anuel AA y Hades66

7. Que Tonto Soy

Artista/canal: YEISON JIMENEZ y Sebastián Ayala

8. EL AMOR DE SU VIDA

Artista/canal: Grupo Frontera y Grupo Firme

9. EL RELOJ

Artista/canal: Blessd y Maluma

10. Te Lo Agradezco

Artista/canal: Kany Garcia y Carin Leon

*En el ranking pueden repetirse diversos títulos debido a que unos pueden ser videos oficiales y otros las letras de las canciones.

Los favoritos de los colombianos en el 2022

YouTube estuvo entre los temas más buscados en el 2022. (EFE/Sascha Steinbach)

Los artistas “de casa” dominaron la lista de los videos de YouTube más vistos en Colombia en el 2022, con Shakira, KAROL G, J Balvin y Rauw Alejandro como los artistas que más pudieron posicionarse en los rankings de lo más reproducido.

La posición número uno de los 10 videos de YouTube más vistos en Colombia en 2022 fue para “Te Felicito” de Shakira ft. Rauw Alejandro; seguida de J Balvin y su “In Da Getto”.

En la lista le siguió la colaboración de la colombiana KAROL G y Myke Towers para “Favorito”; seguida de su colaboración con Karol G para “MAMIII”; y posteriormente su éxito “PROVENZA”.

A la lista se unió el video de “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra; seguido de “Agua” de Tainy ft. J Balvin, Ozuna & Anuel AA; también apareció “La Tripleta” de Rauw Alejandro junto a J Balvin & Tyga.

En el noveno lugar estuvo “Qué Calor” de J Balvin & Nicky Jam y cerró la lista la canción “Pepas” de Farruko.

El éxito de estos videos es un testimonio de la popularidad de la música latina en todo el mundo y los artistas colombianos están ayudando a poner la música colombiana en el mapa mientras este 2023 la popularidad de la música latina continúa creciendo.

