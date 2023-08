Chile: temblor de magnitud 2.8 en Los Andes.

Se cumple un año de la muerte de 5 bebés en un hospital de Córdoba: cuáles son los avances en la causa

Si bien la principal acusada es la enfermera Brenda Aguero, el caso tiene 10 imputados, entre ellos el ex ministro de Salud provincial, la ex directora del Materno Neonatal y el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, entre otros. Familiares de las víctimas organizaron una marcha para renovar el pedido de justicia