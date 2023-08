Twitter: las series más populares entre los tuiteros este día

La lista de las producciones que más han causado impacto entre la comunidad de usuarios de Twitter (Infobae/Jovani Pérez)

Con más de 300 millones de usuarios, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener Twitter, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las series más mencionadas en Twitter este día:

1. Cazadores de sombras

Menciones: 9,312

Clary Fray nunca volverá a su vida normal de adolescente: ha descubierto que pertenece a una raza de cazadores de demonios y que tiene sangre de ángel.

2. Ahsoka

Menciones: 2,830

Ambientada después de la caída del Imperio, la serie sigue al antiguo caballero Jedi mientras investiga una amenaza que se cierne sobre la galaxia.

3. Sobrenatural

Menciones: 1,044

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester, perdieron a su madre debido a una misteriosa y demoníaca fuerza supernatural. Posteriormente, su padre los crió para que fueran soldados. Él les enseño sobre el mal que vive en los rincones obscuros y en las carreteras secundarias de América.. y también les enseñó como matarlo. Ahora los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del '67, luchando contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.

4. Outlander

Menciones: 792

Sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de combate casada en los años 40, que misteriosamente es arrastrada atrás en el tiempo hasta 1743, donde se lanza de inmediato a un mundo desconocido, viéndose amenazada su propia vida. Cuando se ve obligada a casarse con Jamie Fraser, un joven guerrero escocés caballeroso y romántico, Claire comienza un pasional triángulo entre dos hombres muy diferentes con dos vidas irreconciliables.

5. La Casa del Dragón

Menciones: 741

Basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La serie se centra en la casa Targaryen, trescientos años antes de los eventos vistos en 'Juego de Tronos'.

6. Los Simpson

Menciones: 620

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

7. Succession

Menciones: 584

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

8. Supergirl

Menciones: 564

Las aventuras de la prima de Superman en su propia carrera de superhéroe. “A los 12 años, Kara escapó del condenado planeta Krypton con la ayuda de sus padres, al mismo tiempo que el bebé Kal-El. Protegida y criada en la Tierra por su familia adoptiva, los Danvers, Kara creció a la sombra de su hermana de crianza, Alex (Chyler Leigh) y aprendió a ocultar los poderes fenomenales que comparte con su famoso primo con el fin de mantener su identidad en secreto”.

9. Manifest

Menciones: 477

Cuando el vuelo 828 de Montego Air aterriza de manera segura después de un vuelo turbulento pero de rutina, la tripulación y los pasajeros se sienten aliviados. Sin embargo, aunque para ellos han pasado pocas horas, el mundo ha envejecido cinco años y sus amigos, familias y colegas, después de llorar su pérdida, han perdido la esperanza y están intentando seguir adelante. Ahora, frente a lo imposible, a todos se les da una segunda oportunidad. Pero, a medida que se aclaran sus nuevas realidades, se enfrentan a un misterio más profundo y algunos de los pasajeros pronto se dan cuenta de que pueden estar destinados a algo más grande de lo que alguna vez creyeron posible.

10. The Walking Dead

Menciones: 455

"The Walking Dead" está ambientada en un futuro apocalíptico con la Tierra devastada por el efecto de un cataclismo, que ha provocado la mutación en zombies de la mayor parte de los habitantes del planeta. La serie, explora las dificultades de los protagonistas para sobrevivir en un mundo poblado por el horror, así como las relaciones personales que se establecen entre ellos, en ocasiones también una amenaza para su supervivencia.

Los trends, la clave de éxito de Twitter

Edificio de Twitter en San Francisco (Reuters)

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Las series y películas que dominaron el 2022

The Batman fue una de las películas más vistas del 2022. (HBO)

Con la aparición de diversas plataformas de streaming ahora es más la cantidad de series y películas nuevas para disfrutar cada semana y entre ese cúmulo hay algunos títulos que logran destacar más que otros, acaparando las conversaciones entre los internautas.

De acuerdo con la lista de “El año en búsquedas”, el resumen anual elaborado por Google para el 2022, la película más comentada y buscada del año fue Thor: Love and Thunder, del universo de Marvel y que está protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.

En segundo lugar de la lista se encuentra Black Adam, la película de acción y aventura que logró unir a Dwayne Johnson, Henry Cavill; en el tercer peldaño se ubicó la producción en la que participó Tom Cruise, Top Gun: Maverick, seguido de Batman de Robert Pattinson y la película animada Encanto.

Las últimas cinco posiciones estuvieron Brahmastra: Part One-Shiva, Jurassic World Dominion, K.G.F: Chapter 2; Uncharted y Morbius.

En cuanto a las series, los dos títulos más buscados del año fueron las producciones de HBO Euphoria, seguida de House of the Dragon; en el tercer peldaño se posicionó la serie de Disney Plus, Moon Night.

En el cuarto lugar se quedó la serie de Netflix, The Watcher, seguido de Inventing Anna; en el sexto lugar se quedó la serie Dahmer; seguida de The Boys.

En el octavo lugar la serie apocalíptica de Corea del Sur, All of Us Are Dead; en el noveno escalón se quedó The Boys; y finalmente, en la posición número 10 se ubicó la exitosa adaptación del libro para adolescentes Heartstopper.

