Películas para ver esta noche en Paramount+ Estados Unidos

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Paramount+.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Paramount+ y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Paramount+ Estados Unidos.

1. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

2. Transformers: El despertar de las bestias

Cuando surge una nueva amenaza capaz de destruir todo el planeta, Optimus Prime y los Autobots deben unirse a una poderosa facción conocida como los Maximals. Con el destino de la humanidad en juego, los humanos Noah y Elena harán lo que sea necesario para ayudar a los Transformers mientras se involucran en la batalla final para salvar la Tierra.

3. Zoey 102

Zoey Brooks y el resto de los exalumnos de Pacific Coast Academy, después de varios años, se ponen al día para asistir a una boda.

4. Sinéad O'Connor: Nothing Compares

La historia del fenomenal ascenso de una cantante a la fama mundial y de cómo su personalidad iconoclasta provocó su exilio de la corriente principal del pop. Centrándose en las palabras y los hechos proféticos de un período de cinco años (1987-1992), la película reflexiona sobre el legado de esta intrépida pionera, a través de una lente contemporánea.

5. La Última Yarda

Un cuarteto de mejores amigos mayores decide vivir la vida al máximo haciendo un viaje salvaje al Super Bowl LI para ver jugar a su héroe Tom Brady.

6. Misión imposible: Fallout

En ocasiones, hasta las mejores intenciones pueden volverse en contra. Después de una misión fallida, Ethan Hunt y su equipo IMF, junto con algunos aliados conocidos, se enfrentarán a una nueva carrera contrarreloj.

7. Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

Un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974.

8. Babylon

Ambientada en Los Angeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood.

9. La Ciudad Perdida

Una solitaria novelista romántica de gira con el modelo de la portada de su último libro se ve envuelta en un intento de secuestro que llevará a ambos a una feroz aventura en la jungla.

10. Dos padres por desigual

Dusty (Mark Wahlberg) y Brad (Will Ferrell) se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty (Mel Gibson) y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad (John Lithgow) llegan para convertir a las vacaciones decembrinas en un completo caos. Secuela de “Padres por desigual”.

El papel de Paramount+

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, en la primera mitad del 2022 la plataforma por streaming contaba con 43 millones de suscriptores, mismos que pudieron llegar a los 49 millones si la plataforma no se hubiera retirado de Rusia tras el conflicto armado con Ucrania.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

