Descubre las películas favoritas del público en Netflix Uruguay

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Netflix Uruguay.

1. Hidden Strike

Dos veteranos de guerra son asignados con la misión de escoltar a un grupo de civiles en la denominada "autopista de la muerte", en Baghdad (Iraq), para que lleguen sanos y salvos a la "Zona Verde", el emplazamiento de seguridad de la zona.

2. Felicidad para principiantes

Un año después de divorciarse, Helen Carpenter, de treinta y dos años, deja que su molesto hermano diez años menor la convenza de inscribirse en un curso de supervivencia en la naturaleza.

3. Paradise Hills

Paradise Hills es un internado de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma (Emma Roberts) es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro secreto.

4. Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug: La película

La superheroína, que ha cautivado los corazones de millones de fans en todo el mundo, llega por primera vez al cine. Ladybug tendrá que unir fuerzas con Cat Noir, la carismática y franca justiciera enmascarada, para luchar contra los supervillanos que amenazan con destruir París.

5. Desaparecida: El caso Lucie Blackman

1 de julio de 2000. Lucie Blackman, británica de 21 años, desaparece en Tokio, lo que desencadena una investigación internacional y una búsqueda inquebrantable de justicia.

6. El clon de Tyrone

Unos sucesos inquietantes en el barrio mueven a un peculiar trío a investigar una conspiración muy siniestra.

7. Dime con cuántos

Ally es inteligente, atractiva, divertida y romántica pero se halla en un momento vital en el que no tiene el marido, el trabajo o el tipo de vida que se había imaginado. Tras leer un artículo en una revista que advierte que las personas que han tenido 20 o más relaciones amorosas han perdido la oportunidad de encontrar el amor verdadero, Ally decide emprender la búsqueda del mejor “ex” de su vida, utilizando todos los medios necesarios.

8. Una hija diferente

Samantha, la hija del presidente de Estados Unidos, pide a su padre que le permita ir a la Universidad sin ser vigilada por el Servicio Secreto. Allí se enamorará de un joven que esconde un secreto. Un año después de terminar "Dawson Crece", la serie que la lanzó a la fama, Katie Holmes protagonizó esta comedia romántica ubicada en la Casa Blanca. Dirigida por el actor Forest Whitaker, en su quinta incursión tras las cámaras, la cinta tuvo un secundario de lujo: Michael Keaton en el papel de presidente de los Estados Unidos.

9. The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders

10. Unos suegros de armas tomar

Owen Browning (Adam Devine) es un estirado director de banco que está a punto de casarse con Parker, el amor de su vida. En la semana en la que se va a celebrar su boda, su banco es asaltado por los infames Ghost Bandits y Owen sospecha que estos viles delincuentes son en realidad sus futuros suegros, que acaban de llegar a la ciudad.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

