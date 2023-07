Descubre las series favoritas del público en Hulu Estados Unidos

Aunque con menos alcance que sus competidores, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas del público. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos:

1. Love Island

Narra la historia de una mujer francesa embarazada que vive en Sarajevo con su marido bosnio y su hijo. Se van de vacaciones a una isla croata, donde las cosas se complican cuando todos se sienten atraídos por una hermosa mujer. (FILMAFFINITY)

2. Outlander

Sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de combate casada en los años 40, que misteriosamente es arrastrada atrás en el tiempo hasta 1743, donde se lanza de inmediato a un mundo desconocido, viéndose amenazada su propia vida. Cuando se ve obligada a casarse con Jamie Fraser, un joven guerrero escocés caballeroso y romántico, Claire comienza un pasional triángulo entre dos hombres muy diferentes con dos vidas irreconciliables.

3. Bleach: Hell Verse

Él "INFIERNO" es el lugar donde una persona que cometió crímenes violentos cuando estaba viva, es enviada. Los "Shinigamis" tienen prohibido ir a ese lugar. Un día, los prisioneros (pecadores) se revelan y deciden escapar a la Ciudad de Karakura donde Ichigo Kurosaki y sus amigos viven. Ichigo y sus amigos son derrotados uno tras otro por los prisioneros con un abrumador poder. Aparece un hombre misterioso llamado Kokutto quien viene a su rescate, sin embargo los atacantes terminan llevándose a Yuzu sin dar oportunidad a que ichigo y su equipo puedan reaccionar. Con Kokutoo dirijiendo el camino, Ichigo, Rukia, Uryuu y Renji marchan al INFIERNO para salvar a Yuzu de los que se la llevaron.

4. El abrazo del oso

Viéndose con la responsabilidad de cuidar de su padre, un soldado veterano y adicto a la droga, la joven adolescente Mickey Peck (Camila Morrone) se convierte en la cabeza visible de su familia y lucha por mantener su casa a flote. Sin embargo, un día recibe una oferta para irse del pueblo, dejando atrás todo por lo que ha peleado durante años y el motivo por el cual no ha podido realizar una vida normal y corriente. Mickey se verá obligada a decidir entre seguir adelante con sus obligaciones familiares o buscar la realización personal fuera del pueblo que la ha visto crecer. (FILMAFFINITY)

5. Las Kardashian

La familia a la que tanto conoces y adoras vuelve con una nueva serie dando acceso pleno a toda su vida. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie se exponen ante las cámaras para revelar los secretos que hay tras los titulares.

6. Lo que hacemos en las sombras

Ambientada en Nueva York, sigue a tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y cientos de años y cuenta sus experiencias en ese periodo.

7. 20.000 especies de abejas

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. (FILMAFFINITY)

8. Betrayal: The Perfect Husband

9. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

10. WWE SmackDown

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas; fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año Disney adquirió 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% a Hulu; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

