Leagues Cup en vivo: estos son los horarios de los partidos del sábado

Si no sabes dónde ver los partidos de la Leagues Cup, aquí te compartimos la lista completa de los encuentros con sus horarios, así como los canales de televisión en los que serán transmitidos, para que no te pierdas de ninguno de los juegos.

Los mejores equipos de la Liga MX y la Major League Soccer se preparan para enfrentarse en un torneo lleno de intensidad y pasión futbolística.

La Leagues Cup es un torneo de la Concacaf que reúne a cada uno de los equipos de futbol profesional de las dos ligas más importantes de la región: la Liga MX y la MLS.

Si bien, varias son las televisoras en las que se transmitirán los partidos de la Leagues Cup, es en Apple TV donde pasarán todos los encuentros de la competición, no solo en Estados Unidos, también en México.

Los partidos del sábado

CF Montréal vs Pumas

Día: 22 de julio

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Stade Saputo

Canal de transmisión: TSN, RDS y Apple TV - MLS Season Pass

New York Red Bulls vs New England Revolution

Día: 22 de julio

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Red Bull Arena

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

Philadelphia Union vs Club Tijuana

Día: 22 de julio

Horario (Hora local): 18:00 horas

Estadio: Subaru Park

Canal de transmisión: FS1, TSN, Univision y Apple TV - Free

Real Salt Lake vs Seattle Sounders FC

Día: 22 de julio

Horario (Hora local): 19:30 horas

Estadio: America First Field Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

Portland Timbers vs San Jose Earthquakes

Día: 22 de julio

Horario (Hora local): 20:00 horas

Estadio: Providence Park

Canal de transmisión: FS1, TSN, Univision y Apple TV - Free

Para saber más detalles sobre la Leagues Cup, los partidos, los equipos, jugadores y demás estadísticas, existe el sitio web oficial, al cual puedes ingresardando clic en el siguiente enlace.

El origen de la Leagues Cup

Apr 11, 2023; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward Carlos Vela (10) celebrates with forward Denis Bouanga (99) after scoring a goal against the Vancouver Whitecaps in the first half at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

La Leagues Cup es el nuevo torneo de futbol de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) conformada por cada uno de los clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Durante casi un mes, los 29 equipos que forman parte de la MLS se enfrentarán a los 18 clubes de la Liga MX en un torneo que se jugará en un formato muy parecido al de la Copa del Mundo, con fases de grupos seguidas de rondas de eliminación directa.

La competición está conformada por 15 grupos de tres equipos cada uno, los cuales están divididos en cuatro regiones: Este, Oeste, Sur y Central.

Una de las innovaciones de la Leagues Cup es que no habrá empates en la fase de grupos, si un partido termina igualado, cada equipo recibirá un punto y luego se enfrentarán a penales para conseguir uno punto extra.

Los dos mejores de cada grupo pasarán a dieciseisavos de final, donde ya están clasificados el equipo campeón de la MLS Cup y el club con mayor cantidad de puntos acumulados entre los dos campeones del Apertura y Clausura de la Liga MX.

A lo largo de un mes, se disputarán un total de 77 partidos en diferentes estadios de la MLS en Estados Unidos y Canadá.

El campeón de la Leagues Cup clasificará directamente a la fase de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que el segundo y tercer lugar también obtendrá un boleto a este torneo.