Dólar: cotización de cierre hoy 19 de julio en Bolivia

El impacto de la inteligencia artificial en el periodismo: desafíos y oportunidades en la reunión SIP Connect

El encuentro de 2023, en Miami, planteó la transformación en cierne sobre los medios. “¿De qué lado vamos a estar en esta revolución?”, dijo Daniel Hadad. Hablaron también Claudio Cabrera, de The New York Times y The Athletic, y Guy Tasaka, experto en cambio en la industria informativa