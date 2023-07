Chile: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este jueves

YouTube es una de las plataformas favoritas de los internautas debido a su amplia biblioteca digital de videos. (Infobae)

Desde su aparición en el 2005, YouTube se ha convertido en uno de los sitios web más importantes en la vida moderna, llegando a ser un fenómeno global que revolucionó la forma en la que se consume el contenido audiovisual.

Pese a que otras redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey y para prueba de ello las cifras: es el segundo sitio electrónico más visitado en el mundo sólo detrás de Google; además tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas.

Asimismo, a la plataforma estadounidense se suben alrededor de 500 horas de contenido por minuto y se cree que al día son vistos cinco mil millones de videos, dejando ganancias estimadas de 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante la facilidad que tienen los usuarios para perderse en un mundo de clips, Youtube ha creado diversas listas para consultar a los artistas más escuchados, más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia este jueves 13 de julio en Chile:

1. Mi Bruja

Artista/canal: Jere Klein y Drakomafia

2. Copa Vacía (Official Video)

Artista/canal: Shakira y Manuel Turizo

3. REGGAETON 47 - PIERO 47, BENJITA MONTANA, JEVN PVUL, KING FLY, NILO (VIDEO OFICIAL)

Artista/canal: King Fly, Benjita Montana, Piero 47, Nilo y Jevn Pvul

4. Cabaña

Artista/canal: El Jordan 23

5. Columbia

Artista/canal: Quevedo

6. Carre, Spreen - Minina

Artista/canal: Carreraaa

7. LOUD X

Artista/canal: Drakomafia, Lleflight e Il Nene De Oro

8. LIBRAN2 DE LA POLII

Artista/canal: FloyyMenor

9. I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)

Artista/canal: Taylor Swift

10. RINCÓN

Artista/canal: Milo j

*En el ranking pueden repetirse diversos títulos debido a que unos pueden ser videos oficiales y otros las letras de las canciones.

Los videos más reproducidos en Chile en el 2022

En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters)

YouTube se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los internautas y es que en este sitio se puede tener acceso a los videos musicales de tus artistas favoritos hasta observar el último video de gatitos que causa sensación en internet.

Desde comedia, pasando por política e incluso hasta llegar a los videos infantiles, los chilenos se la pasaron en el 2022 reproduciendo videos de todo tipo, los cuales suman millones de vistas.

El video más popular del 2022 fue del popular canal de “La Junta”, que le hizo una entrevista al cantante El Jordan 23; posteriormente se encuentra el canal de MrBeast en Español, con el clip titulado “Me comí la porción de Pizza Más Grande del Mundo”.

En el tercer peldaño se ubica el canal del mexicano Luisito Comunica, que se ganó la fama justo con un video de un viaje que hizo por ese país titulado “La oficina del presidente de Chile y los ‘cafés con piernas’”.

En el cuarto lugar se encuentra un video de las audiciones de The Voice: Chile del participante Pablo Rojas interpretando “En el silencio negro de la noche”; seguido del show de mediotiempo de la NFL.

En la sexta posición está el canal de Coreano loco con una reacción a Stanley; posteriormente está una parodia sobre una entrevista exclusiva a Gabriel Boric; seguido de la “Araña Rincón” de QuickLagll; un clip de Alejo Igoa; y el primer capítulo de “Paola y Miguelito”.

